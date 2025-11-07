В Крыму обратились к Анджелине Джоли после ее визита в Херсон

Глава парламента Крыма Владимир Константинов обратился к актрисе Анджелине Джоли после ее визита в Херсон и пригласил ее посетить «Аллею ангелов» в ДНР, передает РИА Новости. Он отметил, что в этом случае она бы проявила «реальное милосердие».

Если бы Джоли подумала о реальном милосердии, то поехала бы на Донбасс, на «Аллею ангелов». Ведь пока на Западе упражнялись с Минскими соглашениями, здесь от рук украинских нацистов погибали дети, — прокомментировал Константинов.

Глава парламента подчеркнул, что участие Анджелины Джоли в подобных миссиях зачастую служит лишь способом привлечь внимание и подчеркнуть ее героизм. Константинов выразил убежденность, что актриса могла бы заслужить более глубокое уважение, посетив регион Донбасса.

Ранее продюсер Леонид Дзюник сообщил, что Джоли могла получить гонорар в $20 млн (1,64 млрд рублей) за визит в Херсон. По его словам, звезда не имела стандартных требований к условиям поездки, но украинская сторона обеспечила высокий уровень безопасности, возможно, включая бронежилет. Дзюник считает визит Джоли заранее спланированной акцией для привлечения внимания и демонстрации поддержки Украины.