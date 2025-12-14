Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
В Крыму сравнили ЕС с вороватым котом

Константинов: ЕС ходит вокруг активов РФ, как вороватый кот

Фото: Shutterstock/FOTODOM
ЕС ходит вокруг активов РФ, как вороватый кот около сметаны, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов в своем Telegram-канале. Таким образом он отреагировал на решение Евросоюза заморозить российские средства на неопределенный период.

Они вокруг этих активов ходят, как вороватый кот вокруг сметаны: и сожрать хочется, но и последствия известны. Но отойти в сторону тоже не получается: уж больно хочется до сметаны добраться. Потому вместо того, чтобы просто украсть наши деньги, руководству ЕС приходится изобретать разные хитрые способы, как бы к ним приблизиться, но так, чтобы неминуемое возмездие не настигло, — написал Константинов.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что европейские страны намерены конфисковать замороженные активы РФ, так как других источников финансирования Украины нет. По его словам, такие действия западных стран противоречат международным и коммерческим нормам.

До этого сообщалось, что управляющий активами на сумму €16 млрд (1,4 трлн рублей) депозитарий Euroclear может потерять эти средства в России в случае реализации плана Еврокомиссии. Речь идет об изъятии замороженных активов Центрального банка РФ в странах ЕС.

