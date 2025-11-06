Раскрыт гонорар Джоли за посещение Херсона

Голливудская актриса Анджелина Джоли могла получить за поездку в Херсон $20 млн (1,64 млрд рублей), сообщил в беседе с aif.ru продюсер Леонид Дзюник. По его мнению, у знаменитости не было привычного всем райдера, однако украинская сторона позаботилась о высоком уровне безопасности.

Ориентировочно, как это было во время ее прошлого приезда в 2022 году, визит мог обойтись в $20 млн, — предположил собеседник.

Дзюник добавил, что Джоли, скорее всего, попросила бронежилет. Визит Джоли на Украину продюсер назвал спланированной пиар-акцией.

Эта поездка лишь для того, чтобы показаться, повертеть хвостом, показать, что она тоже поддерживает Украину. Приехала, посмотрела, поснимали журналисты ее, развернулась и уехала, — резюмировал Дзюник.

Ранее стало известно, что Джоли прибыла в подконтрольный Киеву город Херсон. В местных пабликах появились фотографии знаменитости, на которых она запечатлена в бронежилете с украинским флагом. По их данным, голливудская звезда посетила детский центр. Маршрут и продолжительность визита Джоли не раскрываются.