Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
06 ноября 2025 в 12:57

Раскрыт гонорар Джоли за посещение Херсона

Продюсер Дзюник: Джоли могла получить за посещение Херсона $20 млн

Анджелина Джоли Анджелина Джоли Фото: Marco Provvisionato/Keystone Press Agency/Global Look Press

Голливудская актриса Анджелина Джоли могла получить за поездку в Херсон $20 млн (1,64 млрд рублей), сообщил в беседе с aif.ru продюсер Леонид Дзюник. По его мнению, у знаменитости не было привычного всем райдера, однако украинская сторона позаботилась о высоком уровне безопасности.

Ориентировочно, как это было во время ее прошлого приезда в 2022 году, визит мог обойтись в $20 млн, — предположил собеседник.

Дзюник добавил, что Джоли, скорее всего, попросила бронежилет. Визит Джоли на Украину продюсер назвал спланированной пиар-акцией.

Эта поездка лишь для того, чтобы показаться, повертеть хвостом, показать, что она тоже поддерживает Украину. Приехала, посмотрела, поснимали журналисты ее, развернулась и уехала, — резюмировал Дзюник.

Ранее стало известно, что Джоли прибыла в подконтрольный Киеву город Херсон. В местных пабликах появились фотографии знаменитости, на которых она запечатлена в бронежилете с украинским флагом. По их данным, голливудская звезда посетила детский центр. Маршрут и продолжительность визита Джоли не раскрываются.

Леонид Дзюник
Анджелина Джоли
гонорары
Херсон
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Появились новые подробности о торговле детьми в Москве
Готовая еда исчезнет из магазинов в России? Что известно, причины
Лукашенко рассказал, о чем думает каждое утро
Минфин недосчитался 48 млрд рублей нефтегазовых доходов
Суд в Лондоне конфисковал три скелета динозавров на 12,4 млн фунтов
Легенда хип-хопа нулевых даст концерт в России
На Украине установили личность задержанного водителя Анджелины Джоли
Диетолог предупредила, кому опасно есть холодец
«Дети проживут?»: Останина обратилась к Филимонову из-за скандальных мер
«Ничему жизнь не учит»: в МИД указали на провалы Запада
Терапевт ответил, кто становится жертвами магнитных бурь
Администрация Рязани осталась без руководителя
В Чехове нашли крупную подпольную нарколабораторию
«Строят стены»: в Кремле осудили визовую политику ЕС в отношении россиян
Политолог ответил, стоит ли опасаться ядерных испытаний США
Апрельское тепло сдует зимней вьюгой? Прогноз погоды в Москве в выходные
На рэпера Icegergert завели дело из-за «воровского» лозунга
Врач ответила, какие паразиты особенно опасны для людей
«Моя позиция неизменна»: депутат о программе материнского капитала
Песков обвинил Евросоюз в усилении конфронтации с Россией
Дальше
Самое популярное
Если надоели запеканки и супы, готовлю дапанджи — проще некуда: закинула в кастрюлю и отдыхай
Общество

Если надоели запеканки и супы, готовлю дапанджи — проще некуда: закинула в кастрюлю и отдыхай

Когда лень готовить, делаю литовский кугелис. Нужны картошка, яйца и молоко — получается очень нежно и вкусно
Общество

Когда лень готовить, делаю литовский кугелис. Нужны картошка, яйца и молоко — получается очень нежно и вкусно

Потеря Красноармейска и разведчики в плену: успехи ВС РФ к утру 5 ноября
Россия

Потеря Красноармейска и разведчики в плену: успехи ВС РФ к утру 5 ноября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.