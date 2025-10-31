Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
31 октября 2025 в 18:17

Дзюник раскрыл ранее неизвестные факты из жизни Киркорова с Пугачевой

Продюсер Дзюник: Пугачева просаживала все деньги Киркорова, пока они были женаты

Алла Пугачева и Филипп Киркоров Алла Пугачева и Филипп Киркоров Фото: Владимир Родионов/РИА Новости

Народная артистка СССР Алла Пугачева в период брака с певцом Филиппом Киркоровым просаживала его деньги на личные проекты и развлечения, заявил NEWS.ru продюсер Леонид Дзюник. По его словам, финансовые вложения исполнителя не приносили отдачи из-за того, что средства исчезали или использовались Примадонной для собственных нужд.

Фактически с меня началась история, когда я показал Киркорову, куда уходят его деньги. Я лично привел инвесторов в проект «Анастасия Стоцкая» на $250 тыс. Это, на минуточку, 2004 год. Все деньги на следующий день куда-то исчезли. Киркоров потом их лично возвращал. [На них] Пугачева строила завод по производству напитков, под ее именем делались чипсы «АБ», оплачивалось проживание в отеле «Балчуг» с ее будущим супругом Максимом Галкиным (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), пока Киркоров из гастролей не вылазил. Она в казино просиживала. Пугачева не работала ни одного дня в период своего брака с Киркоровым, — сказал Дзюник.

По его словам, заявления Пугачевой о том, что Киркоров ничего ей не дал, противоречат фактам их совместной жизни. Продюсер выразил мнение, что такое поведение певицы является нечестным по отношению к бывшему супругу.

Я считаю, что могу сказать правду, чтобы Пугачева не делала из себя прям такую великую мать всего шоу-бизнеса. У них венчанный брак с Киркоровым, и вдруг она заявляет, что он ей ничего не дал. Значит, ты перед Богом врала, когда вступала с ним в брак. Но что творилось в последнее время? Особенно высказывания, связанные с Джохаром Дудаевым (первый президент самопровозглашенной Республики Ичкерия. — NEWS.ru). Это, я считаю, уже маразм на фоне климакса, — подытожил Дзюник.

Ранее Дзюник заявил, что и прежде нуждался в операции на сердце, однако ее проведение было спровоцировано угрозами, которые он получил после участия в передаче «Новые русские сенсации». По его словам, в выпуске обсуждалась личность Пугачевой, после чего ему стали звонить поклонники артистки с требованием замолчать.

