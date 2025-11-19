Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
19 ноября 2025 в 02:27

В Крыму предостерегли Писториуса от неосторожных слов о России

В Крыму предостерегли Писториуса от неосторожных слов о России

Борис Писториус Борис Писториус Фото: IMAGO/Christian Spicker/imago-images.de/Global Look Press
Министр обороны Германии Борис Писториус разбрасывается громкими заявлениями о возможном конфликте с Россией, обратил внимание глава крымского парламента Владимир Константинов в беседе с РИА Новости. Он призвал немецкого политика более ответственно подходить к публичным высказываниям и реально оценивать текущую ситуацию.

Поводом для реакции Константинова стало интервью немецкого министра газете Frankfurter Allgemeine Zeitung, в котором он допустил возможность начала войны между НАТО и Россией до 2029 года. Крымский депутат связал резкость высказываний Писториуса с историческим прошлым Германии.

Нацистское прошлое Германии, видимо, не дает Писториусу реально взглянуть на ситуацию. Если у них фобии, пусть <...> не разбрасываются заявлениями, — указал парламентарий.

Константинов подчеркнул, что Россия продолжает решать задачи в рамках специальной военной операции. Москве в этих условиях не стоит придавать особого значения провокационным заявлениям отдельных западных политиков. По его словам, подобные высказывания не соответствуют реальному положению дел и не способствуют конструктивному диалогу.

Ранее политолог Мария Хорольская заявила, что слова Писториуса рассчитаны на внутреннюю аудиторию и союзников. По ее словам, министр таким образом бьет тревогу, что к этому времени у РФ будет достаточно мощностей для противостояния Альянсу.

В Крыму предостерегли Писториуса от неосторожных слов о России
