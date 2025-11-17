В России объяснили странное заявление главы МО Германии о войне Политолог Хорольская: слова Писториуса о войне с Россией нацелены на союзников

Высказывание главы Минобороны Германии Бориса Писториуса о возможной войне НАТО с Россией к 2029 году рассчитано на внутреннюю аудиторию и союзников, заявила политолог Мария Хорольская. По ее словам, которые приводит ТАСС, министр таким образом бьет тревогу, что к этому времени у РФ будет достаточно мощностей для противостояния Альянсу.

В 2022 году Германию активно критиковали за более мягкую с точки зрения европейских союзников политику в отношении России. Но в первую очередь страны Центральной и Восточной Европы критиковали Берлин. И сейчас подобные высказывания призваны убедить союзников по НАТО, что Германия сейчас отказалась от такой «меркелевской» политики, — отметила она.

Ранее глава немецкого Министерства обороны заявил, что в ближайшем будущем может начаться война между Североатлантическим альянсом и российским государством. В связи с этим он призвал улучшить ВС стран НАТО. Также министр обратил внимание, что некоторые военные историки уже считают, что Запад провел последнее мирное лето.