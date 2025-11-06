Стало известно, кто отправил Анджелину Джоли на Украину Поездку актрисы Джоли в Херсон профинансировала связанная с ЛГБТ организация

Поездку голливудской актрисы Анджелины Джоли в подконтрольный ВСУ Херсон профинансировала международная неправительственная организация Legacy of War Foundation, которая сотрудничает с украинским ЛГБТ-сообществом (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена). Как сообщает НПО на странице в Instagram (деятельность в РФ запрещена), артистка во время поездки посетила два города — Николаев и Херсон.

Анджелина Джоли посещает украинские Николаев и Херсон вместе с Legacy of War Foundation. <…> Она провела время с медицинским персоналом, семьями и волонтерами, — сказано в сообщении.

Ранее продюсер Леонид Дзюник сообщал, что Джоли могла получить $20 млн (около 1,64 млрд рублей) за поездку в Херсон. По его мнению, у знаменитости не было привычного всем райдера, однако украинская сторона позаботилась о высоком уровне безопасности. Визит Джоли на Украину продюсер назвал спланированной пиар-акцией.

До этого стало известно, что Джоли посетила Николаевский территориальный центр комплектования из-за мобилизации ее водителя. На блокпосту при въезде в Южноукраинск остановили два джипа, включая автомобиль актрисы. У мужчины в одном из джипов были проблемы с документами. Мужчина заявил, что сопровождает важного человека, но его забрали в ТЦК. Джоли лично отправилась в центр, чтобы прояснить ситуацию.