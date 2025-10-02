Клуб «Валдай»
02 октября 2025 в 18:25

Итальянское блаженство: что такое граппа и как ее правильно пить

Что такое граппа и как ее пить Что такое граппа и как ее пить Фото: Shutterstock/FOTODOM

Граппа — это крепкий алкогольный напиток, который производят в Италии. По своей сути это виноградный бренди, но с одной важной особенностью: его делают не из виноградного сока, а из виноградных выжимок, что возникают в процессе производства вина. Объясняем, чем интересен этот алкогольный напиток и как его правильно пить.

Итальянский характер в бокале

Граппа — традиционный итальянский дистиллят, который делают из виноградного жмыха: кожицы, косточек и гребней, оставшихся после производства вина. Именно в этом особенность напитка: виноделы превращали побочный продукт в крепкий алкоголь, а со временем граппа стала национальной гордостью. Сегодня ее производят только в Италии и только по строгим правилам, закрепленным в законах Европейского союза.

Истоки граппы уходят в Средние века, первые упоминания датируются XIV веком, когда крестьяне перегоняли виноградные выжимки для получения дополнительного алкоголя. С тех пор техника изготовления значительно улучшилась, и сегодня граппа считается национальным итальянским напитком.

После прессования винограда остается жмых, который сразу же отправляют в перегонку. Важно, чтобы сырье было свежим, иначе вкус станет грубым. Дистилляция проводится в медных перегонных кубах, благодаря чему напиток сохраняет фруктовый аромат и мягкость. Крепость готовой граппы обычно колеблется от 37 до 60 градусов.

Иногда дистиллят выдерживают в дубовых бочках. В таком случае он приобретает золотистый оттенок, ванильные и карамельные ноты. Молодая граппа, наоборот, прозрачна, с более выраженным вкусом виноградной кожицы и косточек.

Различают несколько категорий напитка.

  • Giovane — молодая граппа, невыдержанная, с ярким и резким вкусом.

  • Affinata in legno — дистиллят, который провел несколько месяцев в дубе.

  • Invecchiata — выдержанная минимум год, с более мягким ароматом.

  • Riserva или Stravecchia — граппа от полутора лет и более.

Кроме того, встречаются ароматизированные варианты с добавлением трав, ягод или меда.

Как правильно пить граппу

Граппа — это напиток, который требует особого подхода, чтобы раскрыть весь свой потенциал.

  • Подача и температура. Молодую, невыдержанную граппу лучше всего пить охлажденной до температуры от 8°C до 12°C. Это помогает сгладить резкость вкуса. Выдержанную граппу, которая приобретает более сложный и мягкий вкус, подают при комнатной температуре, около 16–18°C, чтобы лучше почувствовать ее аромат.

  • Температура. Молодую граппу обычно пьют охлажденной, выдержанную — комнатной температуры, чтобы почувствовать всю гамму вкуса и аромата.

  • Порция. Обычно граппу подают в маленьком объеме, где-то 30–50 мл.

  • Бокалы. Граппу пьют из небольших бокалов. Идеальным считается специальный бокал-тюльпан с узким горлышком. Его форма помогает концентрировать аромат напитка. Для выдержанных видов также подходит коньячный бокал, или снифтер.

  • Комбинации. Граппа хорошо дружит с сыром, особенно выдержанным пармезаном, с шоколадом высокой степени горечи и десертами на основе орехов. В Италии ее подают и к мясным блюдам, особенно к жирному мясу, где крепкий напиток работает как гастрономический баланс.

  • Как пить. Маленькими глотками, наслаждаясь вкусом и ароматом. Не стоит спешить — напиток крепкий и насыщенный. Граппа — это не шот. Ее не пьют залпом. Перед тем как сделать глоток, подержите бокал в руке, чтобы немного согреть напиток, а затем вдохните его аромат.

  • Когда пить. Традиционно граппу пьют в конце трапезы как дижестив. Она помогает пищеварению после плотного ужина. В Италии также существует традиция добавлять немного граппы в эспрессо, чтобы получить «исправленный кофе» — caffè corretto.

Советы и рекомендации

  • Не рекомендуется смешивать граппу с другими крепкими напитками или разбавлять ее слишком сильно, чтобы не потерять интересные вкусовые оттенки.

  • Храните бутылку в темном прохладном месте, избегайте прямых солнечных лучей.

  • Выбор вида граппы зависит от предпочтений: молодая — более резкая и острая, выдержанная — мягкая и бархатистая.

Граппа — это крепкий итальянский алкоголь из виноградных выжимок с многовековой историей и уникальным вкусом. Правильно пить граппу небольшими порциями, подавая ее после еды, часто охлажденной или комнатной температуры, чтобы насладиться богатством ароматов.

Посмотрите нашу статью о шнапсе — напитке из Австрии. И не забывайте, что алкоголь вредит здоровью!

алкоголь
история
напитки
алкогольные напитки
Италия
национальная кухня
рецепты
кулинария
продукты
Анастасия Фомина
А. Фомина
