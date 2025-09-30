Шнапс — лучше водки! Чем интересна алкогольная гордость Австрии

Шнапс — не просто крепкий алкоголь, а часть культурного кода Австрии и соседних стран. Его корни уходят в Средневековье, когда монахи и крестьяне начали перегонять забродившие фрукты, чтобы получить напиток для согрева и укрепления здоровья. Как пить шнапс, чем отличается от других алкогольных напитков и чем лучше закусывать — читайте в нашей статье.

Как появился шнапс

Первые упоминания о фруктовом дистилляте относятся к XIV веку. В Австрии и Германии перегоняли яблоки, вишню, грушу и даже ягоды, превращая их в прозрачный напиток крепостью 38–40 градусов. Тогда шнапс считался лекарственным средством: в небольших дозах его использовали при простудах и для улучшения пищеварения.

Чем шнапс отличается от водки

В отличие от водки, которая делается из зерна или картофеля и разбавляется до нужной крепости, настоящий шнапс — это дистиллят исключительно из фруктов и ягод. Он не проходит дополнительной очистки, поэтому сохраняет аромат и вкус исходного сырья. Сырье сначала сбраживают, а затем подвергают дистилляции, в результате чего получают чистый и ароматный дистиллят крепостью от 38 до 45 градусов. Главный принцип — никакой химии и подсластителей: только натуральное брожение и перегонка. Настоящий австрийский шнапс не подслащивают и не ароматизируют — он полностью натуральный.

Шнапс часто сравнивают с бренди или самогоном, но у него есть характерная черта — прозрачность вкуса и яркий аромат исходного фрукта.

Как появился шнапс Фото: Shutterstock/FOTODOM

Разновидности напитка

Самые популярные виды шнапса — яблочный, вишневый, грушевый и абрикосовый. Есть и более редкие сорта, например из черники или рябины. В каждом регионе Австрии свой «фирменный» рецепт, а традиция дистилляции передается из поколения в поколение.

В Тироле популярен абрикосовый шнапс, в Штирии — сливовый, а в Баварии особой любовью пользуется грушевый «Вильямс». Каждый сорт отражает местные традиции и богатство садов.

Сегодня шнапс — не только алкоголь, но и культурный символ. Он прочно связан с образом альпийской Европы, ее деревенскими праздниками, домашними трапезами и гостеприимством. В Австрии даже существуют фестивали, посвященные этому напитку, где можно попробовать десятки сортов и познакомиться с вековыми традициями его производства.

Как пьют шнапс

В Австрии шнапс подают охлажденным, в маленьких рюмках объемом 20–30 мл. Его пьют медленно, смакуя вкус фруктов. Иногда закусывают сыром или хлебом, но чаще употребляют «чистым» — так лучше раскрывается характер напитка.

Факт: в Зальцбурге и Тироле шнапс до сих пор делают в маленьких семейных винокурнях, где каждый сорт строго привязан к местным фруктовым садам.

Как пить шнапс Фото: Shutterstock/FOTODOM

Что подать к шнапсу

Несмотря на то, что в классике напиток не закусывают, в домашней и праздничной культуре к нему часто готовят простые, но сытные закуски. Чаще всего это:

сырные ассорти с мягкими и выдержанными сортами;

копченые и вяленые колбасы, ветчина и бастурма;

свежий хлеб с хрустящей корочкой или ржаные сухарики;

маринованные огурцы и квашеная капуста, которые подчеркивают фруктовый вкус напитка;

сладкие закуски — дольки яблок, груши или сухофрукты, гармонирующие с определенными видами шнапса.

В тирольских деревнях напиток нередко подают после плотного ужина, в качестве дижестива, а в праздничной обстановке его сопровождают тарелкой закусок, чтобы подчеркнуть вкус и сделать застолье еще более душевным.

Хотите приобщиться к альпийской культуре, почувствовать себя австрийским фермером? Попробуйте шнапс! Только не забывайте, что алкоголь (даже такой вкусный) вредит здоровью.

