30 сентября 2025 в 17:00

Пеку чесночный хлеб-рулет. Аромат сводит с ума! Вкуснее гренок и тостов

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Этот чесночный хлеб-рулет я пеку, когда хочу создать дома атмосферу уютной итальянской траттории. Он невероятно простой, но получается таким ароматным, что домочадцы сбегаются на кухню, едва уловят запах свежей выпечки и чеснока. Мякиш у хлеба нежный и воздушный, а хрустящая корочка просто тает во рту. Но главное — тосты из этого рулета! Нагреваешь сковородку, поджариваешь ломтик с двух сторон, а потом натираешь свежим чесноком и сбрызгиваешь оливковым маслом. Это просто небо и земля по сравнению с магазинными сухариками!

Нам понадобится: 500 г муки, 1 ст. л. сухих дрожжей, 1 ч. л. сахара, 1 ч. л. соли, 300 мл теплой воды, 3 ст. л. оливкового масла, 4 зубчика чеснока, свежий розмарин или петрушка. В глубокой миске смешиваем муку, дрожжи, соль и сахар. Постепенно вливаем теплую воду и 2 ст. л. масла, замешиваем мягкое тесто.

Накрываем тесто полотенцем и оставляем в теплом месте на 1 час, пока оно не удвоится в объеме. Подошедшее тесто обминаем, раскатываем в прямоугольник. Сбрызгиваем оставшимся маслом, посыпаем измельченным чесноком и зеленью. Сворачиваем рулетом, защипываем края.

Перекладываем рулет швом вниз на противень, даем постоять 20 минут. Выпекаем при 200 °C 25–30 минут до золотистого цвета. Даем хлебу полностью остыть на решетке.

