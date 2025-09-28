Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Баварский чудо-салат: готовлю из простых ингредиентов, а вкус просто фантастический

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Баварский салат с картошкой и яйцами представляет собой сытное и ароматное блюдо, которое покоряет с первой ложки. Этот салат сочетает нежность отварного картофеля, пикантность маринованного лука и насыщенный вкус специальной заправки. Идеальное сочетание простых ингредиентов делает это блюдо настоящим открытием для любителей немецкой кухни.

Для приготовления потребуется: 500 г картофеля, 4 яйца, 200 г маринованных огурцов, 1 красная луковица, 150 г ветчины, пучок свежей зелени. Для заправки: 100 г сметаны, 2 столовые ложки горчицы, 1 столовая ложка яблочного уксуса, соль и перец по вкусу. Картофель отваривают в мундире, очищают и нарезают кубиками. Яйца варят вкрутую, охлаждают и измельчают. Лук нарезают тонкими полукольцами и маринуют в уксусе 15 минут. Огурцы и ветчину нарезают соломкой. Все ингредиенты аккуратно смешивают в большой салатнице. Для заправки соединяют сметану, горчицу, уксус, соль и перец, тщательно взбивают. Заправляют салат непосредственно перед подачей. Секрет успеха заключается в использовании теплого картофеля — он лучше впитывает заправку. Важно дать салату настояться 15–20 минут для раскрытия вкусов. Подают украшенным зеленью и кружочками яиц. Этот салат особенно хорош с ржаным хлебом и станет звездой любого застолья.

Ранее также сообщалось о тайской заправке. Этот универсальный соус подойдет к овощам, мясу, морепродуктам и даже лапше.

