Врач раскрыл, сколько груш в день полезно съедать для здоровья

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Груши — ценный источник клетчатки, фолиевой кислоты и магния, рассказал РИА Новости врач-терапевт Иван Еременко. Однако эксперт подчеркнул, что при наличии заболеваний желудочно-кишечного тракта, сахарного диабета или ожирения количество груш в рационе должно быть ограничено — обычно не более двух штук в день.

Груши содержат клетчатку, фолиевую кислоту, магний и небольшое количество железа. В отличие от яблок, они менее кислые и лучше переносятся детьми с чувствительным желудком, — сказал Еременко.

Специалист также отметил, что фрукты не заменяют другие важные продукты питания. Важно соблюдать баланс в употреблении белка, овощей и фруктов, пояснил он.

Ранее Еременко рассказал, что регулярное употребление сосисок, колбас, кондитерских изделий, консервов и полуфабрикатов медленно разрушает печень. По его словам, особый вред этому органу наносят алкоголь и сладкая газировка.

До этого гастроэнтеролог Сергей Вялов заявил, что осенью организм особенно нуждается в энергии и витаминах. Врач призвал добавить в рацион инжир, тыкву, груши, сливы и брокколи для поддержания работы печени, сердца и органов ЖКТ.

