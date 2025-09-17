Гастроэнтеролог составил топ-5 самых полезных продуктов сентября Гастроэнтеролог Вялов: осенью в рацион нужно добавить сливы, тыкву и инжир

Осенью организм особенно нуждается в энергии и витаминах, поэтому для поддержания здоровья в рацион нужно добавить инжир, тыкву, груши, сливы и брокколи, заявил в своем Telegram-канале гастроэнтеролог Сергей Вялов. По его словам, инжир является отличным источником калия, кальция и магния и обеспечивает нормальную работу сердца и органов ЖКТ.

Для укрепления сосудов и иммунитета специалист порекомендовал есть сливы, которые богаты антиоксидантами и витамином С. Тыква, в свою очередь, является лидером по содержанию бета-каротина, а также улучшает зрение и повышает настроение благодаря триптофану.

Что касается груши, то этот фрукт положительно влияет на работу кишечника благодаря пребиотику инулину, объяснил медик. А брокколи следует употреблять для улучшения работы печени и снижения риска развития хронических заболеваний, добавил он.

Сентябрьская тарелка должна быть яркой и разнообразной. Чем больше цветов на ней — тем шире спектр витаминов и антиоксидантов, — резюмировал Вялов.

Ранее диетолог Ольга Шестакова рассказала, что осенью важно включать в рацион крупы, бобовые и корнеплоды, например, гречку, нут, бурый рис и чечевицу. Такие продукты надолго насыщают, постепенно дают энергию, помогают согреться и поддерживают стабильный уровень сахара в крови, отметила она.