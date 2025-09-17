Празднование Дня города в Москве
17 сентября 2025 в 06:00

Россиянам дали совет, как питаться осенью и не терять энергию

Врач Шестакова: осенью нужно включать в рацион крупы и бобовые

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Осенью важно включать в рацион крупы, бобовые и корнеплоды, заявила NEWS.ru врач-диетолог и гастроэнтеролог Ольга Шестакова. Она отметила, что они надолго насыщают, постепенно дают энергию, помогают согреться и поддерживают стабильный уровень сахара в крови.

Не стоит ограничивать сложные углеводы, а наоборот — больше их включать осенью. Цельнозерновые крупы (гречка, овсянка, бурый рис), бобовые (чечевица, нут) и корнеплоды дают длительное ощущение сытости и плавно высвобождают энергию, что помогает согреться и избежать резких скачков сахара в крови, — пояснила врач.

По словам Шестаковой, осенью снижается выработка серотонина и витамина D, что отражается на настроении, энергии и иммунитете. Она подчеркнула, что в этот период важно не садиться на жесткие диеты, а восполнять дефициты с помощью питания.

Упор необходим на сезонные овощи и корнеплоды. Тыква, морковь и свекла богаты бета-каротином (провитамином А), который критически важен для здоровья слизистых оболочек — первого барьера против вирусов. Капуста (белокочанная, брюссельская, брокколи) является источником витамина С, клетчатки и сульфорафана — соединения с мощным антиоксидантным и противовоспалительным действием. Лук и чеснок содержат аллицин — фитонцид с выраженным антибактериальным и иммуномодулирующим эффектом, — пояснила эксперт.

Шестакова добавила, что осенняя тарелка должна включать сезонные фрукты и ягоды — они поддерживают микробиоту кишечника, от которой напрямую зависит иммунитет. Полезные жиры из масел, рыбы, семян и орехов помогают синтезировать гормоны и сохранять баланс в организме, подчеркнула врач.

Ранее интегративный нутрициолог Юлия Шарапова рассказала, что мясо и рыба обеспечивают организм необходимыми питательными веществами, которые помогают улучшить состояние кожи и волос. По ее словам, антиоксиданты, защищающие клетки от старения, содержатся в ягодах.

