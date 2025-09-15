Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
15 сентября 2025 в 18:34

Нутрициолог рассказала, как улучшить состояние кожи и волос

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Мясо и рыба обеспечивают организм необходимыми питательными веществами, которые помогают улучшить состояние кожи и волос, рассказала интегративный нутрициолог Юлия Шарапова. По ее словам, сказанным в беседе с Pravda.Ru, антиоксиданты, защищающие клетки от старения, содержатся в ягодах.

Желательно включать в рацион куриный, мясной или рыбный бульон с костями, содержащий коллаген. Также полезны жирные сорта рыбы, такие как скумбрия и сельдь, которые являются источниками витаминов E и D, а также растительные масла и авокадо, — пояснила Шарапова.

Нутрициолог отметила, что нехватку железа легко восполнить с помощью питания: достаточно есть печень, красное мясо и зеленые листовые овощи. Для красоты и здоровья кожи и волос организму также нужны цинк и магний — их много в орехах и тыквенных семечках. Важно не забывать о витаминах группы B, которые можно получить из цельнозерновых круп, например из гречки.

Ранее академик РАН Виктор Тутельян заявил, что здоровым людям не рекомендуется употреблять продукты с сахарозаменителями. По его словам, подсластители представляют собой чужеродное для человеческого организма вещество.

