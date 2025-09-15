Нутрициолог рассказала, как улучшить состояние кожи и волос Нутрициолог Шарапова: мясо и рыба помогают улучшить состояние кожи и волос

Мясо и рыба обеспечивают организм необходимыми питательными веществами, которые помогают улучшить состояние кожи и волос, рассказала интегративный нутрициолог Юлия Шарапова. По ее словам, сказанным в беседе с Pravda.Ru, антиоксиданты, защищающие клетки от старения, содержатся в ягодах.

Желательно включать в рацион куриный, мясной или рыбный бульон с костями, содержащий коллаген. Также полезны жирные сорта рыбы, такие как скумбрия и сельдь, которые являются источниками витаминов E и D, а также растительные масла и авокадо, — пояснила Шарапова.

Нутрициолог отметила, что нехватку железа легко восполнить с помощью питания: достаточно есть печень, красное мясо и зеленые листовые овощи. Для красоты и здоровья кожи и волос организму также нужны цинк и магний — их много в орехах и тыквенных семечках. Важно не забывать о витаминах группы B, которые можно получить из цельнозерновых круп, например из гречки.

