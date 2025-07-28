Академик РАН объяснил, кому лучше отказаться от продуктов с подсластителями

Академик РАН объяснил, кому лучше отказаться от продуктов с подсластителями Академик Тутельян: здоровым людям не стоит есть продукты с сахарозаменителями

Здоровым людям не рекомендуется употреблять продукты с сахарозаменителями, заявил академик РАН Виктор Тутельян. По его словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, подсластители представляют собой чужеродное для человеческого организма вещество.

Использование подсластителей, когда у тебя заболевания, сахарный диабет или какие-то другие, там это вынужденная мера. А здоровому, особенно молодому, человеку использовать подсластители, наверное, нецелесообразно. Это все-таки ксенобиотик, то есть чужеродное вещество для нас, поэтому я бы не рекомендовал [его употреблять], — сказал Тутельян.

Ранее глобальное исследование, в котором участвовали специалисты Пироговского университета, показало, что количество людей с ожирением в мире превысило один миллиард человек. Как сообщает The Lancet, в 2022 году почти 160 млн детей и подростков имели ожирение — 65 млн девочек и 94 млн мальчиков. В 1990 году этот показатель составлял 31 млн.

До этого эндокринолог Станислав Хан предупредил, что сахарный диабет может провоцировать серьезные осложнения — от тромбозов до инсультов и почечной недостаточности. По его словам, «сладкая кровь» повреждает сосуды и ткани, а симптомы нередко остаются незамеченными.