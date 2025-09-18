Празднование Дня города в Москве
18 сентября 2025 в 14:00

Терапевт перечислил популярные продукты, разрушающие печень

Терапевт Еременко: регулярное употребление сосисок медленно разрушает печень

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Регулярное употребление сосисок, колбас, кондитерских изделий, консервов и полуфабрикатов медленно разрушает печень, заявил интернет-изданию «Подмосковье сегодня» терапевт Иван Еременко. По его словам, особый вред этому органу наносят алкоголь и сладкая газировка.

Речь также идет о жирной и жареной пище. Избыток трансжиров и насыщенных жиров перегружает печень, провоцируя воспаление и накопление липидов. Со временем это приводит к ожирению печени и метаболическим нарушениям, — предупредил Еременко.

Он добавил, что колбасы, сосиски, консервы и полуфабрикаты нагружают печень, повышая риски развития гипертонии и сердечно-сосудистых заболеваний. Злоупотребление кондитерскими изделиями, в свою очередь, грозит развитием инсулинорезистентности и жировой дистрофией.

Ранее гастроэнтеролог Сергей Вялов заявил, что осенью организм особенно нуждается в энергии и витаминах. Врач призвал добавить в рацион инжир, тыкву, груши, сливы и брокколи для поддержания работы печени, сердца и органов ЖКТ.

