Простая запеканка из фарша и картошки: блюдо, которое понравится всей семье

Эта картофельная запеканка с мясным фаршем — вкус из детства, знакомый многим по советским столовым. Нежное картофельное пюре, сочный фарш и ароматная корочка создают простую, но такую душевную комбинацию. Идеальное блюдо для сытного семейного ужина.

Ингредиенты

Картофель — 1 кг

Фарш мясной — 500 г

Лук репчатый — 2 шт.

Молоко — 100 мл

Масло сливочное — 50 г

Яйцо — 1 шт.

Сухари панировочные — 2 ст. л.

Соль — по вкусу

Перец — по вкусу

Масло растительное — для жарки

Приготовление

Картофель отварите до готовности, слейте воду и разомните в пюре с горячим молоком и сливочным маслом. Лук мелко нарежьте, обжарьте до прозрачности, добавьте фарш и жарьте до готовности, посолив и поперчив. Форму для запекания смажьте маслом, посыпьте сухарями. Выложите половину пюре, разровняйте, распределите фарш и накройте оставшимся пюре. Смажьте поверхность взбитым яйцом и запекайте 30–40 минут при 180°C до румяной корочки. Приятного аппетита!

