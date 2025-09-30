Простая запеканка из фарша и картошки: блюдо, которое понравится всей семье

Эта картофельная запеканка с мясным фаршем — вкус из детства, знакомый многим по советским столовым. Нежное картофельное пюре, сочный фарш и ароматная корочка создают простую, но такую душевную комбинацию. Идеальное блюдо для сытного семейного ужина.
Ингредиенты
- Картофель — 1 кг
- Фарш мясной — 500 г
- Лук репчатый — 2 шт.
- Молоко — 100 мл
- Масло сливочное — 50 г
- Яйцо — 1 шт.
- Сухари панировочные — 2 ст. л.
- Соль — по вкусу
- Перец — по вкусу
- Масло растительное — для жарки
Приготовление
- Картофель отварите до готовности, слейте воду и разомните в пюре с горячим молоком и сливочным маслом. Лук мелко нарежьте, обжарьте до прозрачности, добавьте фарш и жарьте до готовности, посолив и поперчив. Форму для запекания смажьте маслом, посыпьте сухарями.
- Выложите половину пюре, разровняйте, распределите фарш и накройте оставшимся пюре. Смажьте поверхность взбитым яйцом и запекайте 30–40 минут при 180°C до румяной корочки. Приятного аппетита!
