30 сентября 2025 в 17:00

Простая запеканка из фарша и картошки: блюдо, которое понравится всей семье

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Эта картофельная запеканка с мясным фаршем — вкус из детства, знакомый многим по советским столовым. Нежное картофельное пюре, сочный фарш и ароматная корочка создают простую, но такую душевную комбинацию. Идеальное блюдо для сытного семейного ужина.

Ингредиенты

  • Картофель — 1 кг
  • Фарш мясной — 500 г
  • Лук репчатый — 2 шт.
  • Молоко — 100 мл
  • Масло сливочное — 50 г
  • Яйцо — 1 шт.
  • Сухари панировочные — 2 ст. л.
  • Соль — по вкусу
  • Перец — по вкусу
  • Масло растительное — для жарки

Приготовление

  1. Картофель отварите до готовности, слейте воду и разомните в пюре с горячим молоком и сливочным маслом. Лук мелко нарежьте, обжарьте до прозрачности, добавьте фарш и жарьте до готовности, посолив и поперчив. Форму для запекания смажьте маслом, посыпьте сухарями.
  2. Выложите половину пюре, разровняйте, распределите фарш и накройте оставшимся пюре. Смажьте поверхность взбитым яйцом и запекайте 30–40 минут при 180°C до румяной корочки. Приятного аппетита!

Ранее мы готовили картофельные блинчики-драники. Простой рецепт с сырой картошкой.

Ольга Шмырева
О. Шмырева
