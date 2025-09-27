Картофельные блинчики-драники: простой рецепт с сырой картошкой. Идеальный завтрак для всей семьи! Эти золотистые блинчики сочетают хрустящую корочку с нежной картофельной основой. Подавайте со сметаной или любимым соусом — и восторг гарантирован!
Ингредиенты
- Картофель — 3 шт. (средние)
- Яйцо — 1 шт.
- Мука пшеничная — 4 ст. л.
- Молоко — 200 мл
- Масло растительное — 2 ст. л.
- Соль — 1 ч. л.
- Перец черный — 1/4 ч. л.
- Укроп свежий — 2 веточки
Приготовление
- Картофель очистите и натрите на мелкой терке. Отожмите лишний сок через марлю. Смешайте картофельную массу с яйцом, молоком и измельченным укропом. Добавьте муку, соль и перец, тщательно перемешайте.
- Тесто должно иметь консистенцию густой сметаны. Разогрейте сковороду с маслом. Выкладывайте тесто столовой ложкой, формируя блинчики. Обжаривайте на среднем огне по 3–4 минуты с каждой стороны до золотистой корочки. Подавайте горячими со сметаной.
Совет: для хрустящей корочки добавляйте в тесто 1 ст. л. картофельного крахмала.
Ранее мы готовили трубочки из лаваша с яйцами и сыром. Простой рецепт вкусного завтрака.