27 сентября 2025 в 06:00

Картофельные блинчики-драники: простой рецепт с сырой картошкой

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Картофельные блинчики-драники: простой рецепт с сырой картошкой. Идеальный завтрак для всей семьи! Эти золотистые блинчики сочетают хрустящую корочку с нежной картофельной основой. Подавайте со сметаной или любимым соусом — и восторг гарантирован!

Ингредиенты

  • Картофель — 3 шт. (средние)
  • Яйцо — 1 шт.
  • Мука пшеничная — 4 ст. л.
  • Молоко — 200 мл
  • Масло растительное — 2 ст. л.
  • Соль — 1 ч. л.
  • Перец черный — 1/4 ч. л.
  • Укроп свежий — 2 веточки

Приготовление

  1. Картофель очистите и натрите на мелкой терке. Отожмите лишний сок через марлю. Смешайте картофельную массу с яйцом, молоком и измельченным укропом. Добавьте муку, соль и перец, тщательно перемешайте.
  2. Тесто должно иметь консистенцию густой сметаны. Разогрейте сковороду с маслом. Выкладывайте тесто столовой ложкой, формируя блинчики. Обжаривайте на среднем огне по 3–4 минуты с каждой стороны до золотистой корочки. Подавайте горячими со сметаной.

Совет: для хрустящей корочки добавляйте в тесто 1 ст. л. картофельного крахмала.

Ранее мы готовили трубочки из лаваша с яйцами и сыром. Простой рецепт вкусного завтрака.

драники
картошка
картофель
блинчики
завтраки
Ольга Шмырева
О. Шмырева
