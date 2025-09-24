Трубочки из лаваша с яйцами и сыром: простой рецепт вкусного завтрака

Хрустящие, золотистые трубочки из лаваша с начинкой из яиц и сыра — это идеальный завтрак для всей семьи! Они исчезают со стола быстрее, чем успевают остыть. Простые, бюджетные и невероятно вкусные — такой завтрак станет любимым ритуалом выходного дня.
Ингредиенты
- Лаваш тонкий — 1 лист
- Яйца вареные — 2 шт.
- Яйца сырые — 2 шт.
- Сыр твердый — 100 г
- Сметана — 2 ст. л.
- Молоко — 6 ст. л.
- Лук зеленый — 5-6 перьев
- Укроп свежий — 3-4 веточки
- Масло растительное — для жарки
- Соль — по вкусу
- Перец черный — по вкусу
Приготовление
- Вареные яйца и сыр натрите на крупной терке. Зелень мелко порубите. Смешайте яйца, сыр, зелень, сметану, посолите и поперчите. Лаваш нарежьте на прямоугольники шириной 10-12 см. На край каждого прямоугольника выложите начинку и сверните плотной трубочкой. Взбейте сырые яйца с молоком и щепоткой соли.
- Каждую трубочку обмакните в яично-молочную смесь и обжарьте на разогретом масле со всех сторон до румяной корочки. Подавайте сразу же, пока трубочки хрустящие и горячие. Идеально сочетаются со свежими овощами или соусом на выбор.
Ранее мы готовили быстрый лаваш «Капустная бабка» с фаршем! Самый простецкий, но любимый.