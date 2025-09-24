Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
24 сентября 2025 в 10:30

Трубочки из лаваша с яйцами и сыром: простой рецепт вкусного завтрака

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Хрустящие, золотистые трубочки из лаваша с начинкой из яиц и сыра — это идеальный завтрак для всей семьи! Они исчезают со стола быстрее, чем успевают остыть. Простые, бюджетные и невероятно вкусные — такой завтрак станет любимым ритуалом выходного дня.

Ингредиенты

  • Лаваш тонкий — 1 лист
  • Яйца вареные — 2 шт.
  • Яйца сырые — 2 шт.
  • Сыр твердый — 100 г
  • Сметана — 2 ст. л.
  • Молоко — 6 ст. л.
  • Лук зеленый — 5-6 перьев
  • Укроп свежий — 3-4 веточки
  • Масло растительное — для жарки
  • Соль — по вкусу
  • Перец черный — по вкусу

Приготовление

  1. Вареные яйца и сыр натрите на крупной терке. Зелень мелко порубите. Смешайте яйца, сыр, зелень, сметану, посолите и поперчите. Лаваш нарежьте на прямоугольники шириной 10-12 см. На край каждого прямоугольника выложите начинку и сверните плотной трубочкой. Взбейте сырые яйца с молоком и щепоткой соли.
  2. Каждую трубочку обмакните в яично-молочную смесь и обжарьте на разогретом масле со всех сторон до румяной корочки. Подавайте сразу же, пока трубочки хрустящие и горячие. Идеально сочетаются со свежими овощами или соусом на выбор.

Ранее мы готовили быстрый лаваш «Капустная бабка» с фаршем! Самый простецкий, но любимый.

