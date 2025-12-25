Новый год — 2026
Акриловая ванна потеряет блеск за минуту: главная ошибка хозяек и безопасные способы ухода

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Акриловые ванны практичны, долговечны и выглядят эффектно, но даже самый качественный акрил быстро теряет блеск при неправильном уходе. Многие хозяйки по привычке используют хлорсодержащие средства, не подозревая о последствиях для сантехники.

Хлорка действительно убивает микробы, но разрушает поверхность акрила: ванна мутнеет, теряет белизну и со временем приобретает серый или желтоватый оттенок. На гладкой поверхности появляются микропоры, которые накапливают грязь и бактерии, создавая парадоксальную ситуацию — дезинфицируя ванну, мы делаем ее средой для размножения микробов.

Чтобы сохранить блеск и защитные свойства, лучше использовать специализированные средства для акрила. Они безопасно удаляют загрязнения и продлевают срок службы ванны, не повреждая материал и позволяя ей долго оставаться как новая.

Ранее сообщалось, что решетки для гриля быстро покрываются нагаром, который портит внешний вид и влияет на вкус блюд. Но можно просто вернуть им первоначальный вид с помощью таблеток для посудомоечных машин.

