Акриловая ванна потеряет блеск за минуту: главная ошибка хозяек и безопасные способы ухода

Акриловые ванны практичны, долговечны и выглядят эффектно, но даже самый качественный акрил быстро теряет блеск при неправильном уходе. Многие хозяйки по привычке используют хлорсодержащие средства, не подозревая о последствиях для сантехники.

Хлорка действительно убивает микробы, но разрушает поверхность акрила: ванна мутнеет, теряет белизну и со временем приобретает серый или желтоватый оттенок. На гладкой поверхности появляются микропоры, которые накапливают грязь и бактерии, создавая парадоксальную ситуацию — дезинфицируя ванну, мы делаем ее средой для размножения микробов.

Чтобы сохранить блеск и защитные свойства, лучше использовать специализированные средства для акрила. Они безопасно удаляют загрязнения и продлевают срок службы ванны, не повреждая материал и позволяя ей долго оставаться как новая.

