13 февраля 2026 в 07:00

Ржавчина исчезает на глазах: простой аптечный раствор вернет ванне белизну без дорогих средств и лишних усилий

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Ржавые разводы на ванне портят внешний вид даже самой чистой ванной комнаты. Не все магазинные средства справляются с такими загрязнениями, а стоят они часто недешево. Есть доступный способ, который помогает вернуть чистоту всего за 20 минут.

Для приготовления состава понадобятся два аптечных средства. Нужно взять 100 мл нашатырного спирта и добавить к нему 50 мл перекиси водорода. Смесь тщательно перемешивают до однородности. Затем губку для мытья посуды хорошо пропитывают раствором и наносят его на участки с ржавчиной. Средство оставляют на поверхности на 20 минут, после чего смывают обычной водой.

Такой раствор эффективно растворяет даже старые пятна без сильного трения. После обработки ванна становится заметно светлее и чище. Во время работы важно надевать резиновые перчатки и проветривать помещение, так как пары раствора могут быть резкими. Этот простой способ помогает сэкономить деньги и быстро справиться с налетом.

Ранее сообщалось, что в ванной комнате из-за постоянной влажности часто появляется плесень, особенно в межплиточных швах. Со временем они темнеют и портят внешний вид даже после уборки. Есть простой домашний способ вернуть чистоту без сильных чистящих средств и долгого трения.

Проверено редакцией
Марина Макарова
М. Макарова
