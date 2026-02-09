Зимняя Олимпиада — 2026
09 февраля 2026 в 16:15

Черные швы в ванной исчезают без щеток и дорогой химии — аптечное средство возвращает плитке аккуратный вид

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В ванной комнате из-за постоянной влажности часто появляется плесень, особенно в межплиточных швах. Со временем они темнеют и портят внешний вид даже после уборки. Есть простой домашний способ вернуть чистоту без сильных чистящих средств и долгого трения.

Для очистки понадобится обычная перекись водорода (3%) и ватные диски. Обильно смочите диски раствором и плотно приложите их к загрязненным швам. Важно, чтобы они хорошо прилегали к поверхности. Оставьте их минимум на 10–12 часов, а лучше на сутки. Периодически диски нужно повторно смачивать, чтобы они не высыхали.

После процедуры снимите их и протрите плитку чистой тряпкой. Окончательный результат будет заметен после полного высыхания поверхности. Перекись мягко разрушает грибок и плесень, не повреждая плитку. Метод особенно эффективен при первых признаках загрязнения и подходит для регулярной профилактики чистоты в ванной комнате.

