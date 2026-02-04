Зимняя Олимпиада — 2026
04 февраля 2026 в 15:46

Унитаз очистится от мочевого камня за одну ночь: 5 простых домашних способов без дорогой химии

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Известковый налет и мочевой камень — частая проблема в ванной, особенно при жесткой воде. Чистка кажется утомительной, а химия дорогой и агрессивной. Но есть проверенные домашние методы, которые справляются с загрязнениями за ночь и экономят бюджет.

Лимонная кислота — классика: порошок распределяют по чаше и оставляют на ночь, затем проходят ершиком. Газированные напитки с ортофосфорной кислотой действуют аналогично, растворяя налет за 6 часов. Уксус с содой и йодом, подогретый до 40-50 градусов, тоже эффективен при застарелых отложениях. Более сильные средства — смесь перекиси водорода с аммиаком или однохлористый йод — растворяют налет буквально за минуты, но требуют осторожности: йод не подходит для чугунных и алюминиевых труб. Регулярная чистка раз в 1-2 недели предотвратит образование толстого слоя налета и поддержит сантехнику в идеальном состоянии.

Ранее сообщалось, что со временем даже лучшая чугунная сковородка покрывается плотным нагаром, который, кажется, невозможно удалить. Но есть простой способ, доступный каждому, и он действительно работает. Метод помогает вернуть посуде чистый вид без долгого кипячения и агрессивной химии.

