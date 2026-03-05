Зимняя Олимпиада — 2026
05 марта 2026 в 08:34

Оживляем хвойные: что сделать в марте, чтобы сад остался зеленым

Как вывести из зимы вечнозеленые туи и иные хвойные деревья Как вывести из зимы вечнозеленые туи и иные хвойные деревья Фото: Svetlana Vozmilova/Global Look Press/Global Look Press
Главная опасность для хвойных весен — это последовательная засуха: когда солнце уже припекает и заставляет хвою испарять соблюдение, корни в замерзшей земле еще не работают. Чтобы понять, как вывести из зимы вечнозеленые туи без потерь, важно действовать комплексно, сочетая полив и защиту от ультрафиолета.

Инструкция: как вывести из зимы вечнозеленые туи:

  • пролейте почву теплой водой: как только температура воздуха поднимется до +3...+5 градусов, начинайте полив приствольного круга воды (около 25-30 градусов), это поможет Земле быстрее оттаять и «включить» корневую систему,

  • организуйте притенение: не снимайте укрывающие материалы (мешковину или фасадную сетку) до полного оттаивания земли, избегайте солнечных ожогов хвои,

  • проведите дождевание: опрыскивайте крону простой утренней водой или вечерними часами, помогая растению восполнить недостаток влаги в тканях,

  • стимулируйте иммунитет: при наступлении стабильного плюса обработайте адаптогенами (эпин или циркон), чтобы помочь им пережить температурные колебания.

Как вывести из зимы иные хвойные породы деревьев (сосны, ели, можжевельники):

  • для можжевельников: Аккуратно вытряхните старую сухую хвою из кроны, где скапливается влага, чтобы предотвратить грибковое заболевание и выпревание,

  • для елей и сосен: проверьте состояние корневой шейки, при необходимости отгребите лишнюю мульчу и лед, обеспечив доступ доступа к основанию ствола,

  • санитарная обрезка: удаляйте поврежденные снегом отделения только чистым секатором, обрабатывая срезы садовым варом, чтобы не допустить проникновения инфекции в сокопроводящие пути,

  • подкормка: вкормите специализированные удобрения для хвойных с пометкой «весна» только после того, как почва полностью прогреется на вводе штыка лопаток.

Правильный выход из спячки, обеспечивающий сохранение продуктивности и здоровья ваших растений в течение всего сезона. Помните: своевременная пролитая земля и защита от мартовского солнца — залог того, что вам не придется бороться с рыжими пятнами на кроне летом.

Ранее мы рассказывали, что посадить на рассаду в марте.

деревья
сад
весна
советы
дача
март
лайфхаки
растения
работа
Виктория Семенова
В. Семенова
