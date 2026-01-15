Акриловая ванна как новенькая: три домашних средства вместо дорогой химии

Хотите, чтобы акриловая ванна сияла без царапин и пожелтения? Забудьте об агрессивных порошках и хлоре — они портят покрытие. К счастью, справиться с налетом и желтизной можно простыми средствами, которые есть в каждом доме. Эти способы безопасны для акрила, экономичны и не требуют особых навыков. Попробуем?

Для удаления известкового налета подойдет столовый уксус. Смочите в нем бумажные полотенца, разложите по поверхности ванны и оставьте на 1–2 часа. Потом просто смойте чистой водой. Чтобы победить застарелую желтизну, наполните ванну горячей водой, растворите лимонную кислоту (25 г на 20 л воды) и оставьте на 2 часа.

После слейте воду и аккуратно протрите поверхность мягкой губкой, затем ополосните. Для точечной борьбы с въевшимися пятнами используйте зубную пасту: нанесите слоем около 2 мм на проблемные участки, выдержите от 30 минут до нескольких часов, затем смойте теплой водой. Эти методы бережно очищают акрил, сохраняя его блеск и продлевая срок службы ванны.

