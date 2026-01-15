Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
15 января 2026 в 17:43

Акриловая ванна как новенькая: три домашних средства вместо дорогой химии

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Хотите, чтобы акриловая ванна сияла без царапин и пожелтения? Забудьте об агрессивных порошках и хлоре — они портят покрытие. К счастью, справиться с налетом и желтизной можно простыми средствами, которые есть в каждом доме. Эти способы безопасны для акрила, экономичны и не требуют особых навыков. Попробуем?

Для удаления известкового налета подойдет столовый уксус. Смочите в нем бумажные полотенца, разложите по поверхности ванны и оставьте на 1–2 часа. Потом просто смойте чистой водой. Чтобы победить застарелую желтизну, наполните ванну горячей водой, растворите лимонную кислоту (25 г на 20 л воды) и оставьте на 2 часа.

После слейте воду и аккуратно протрите поверхность мягкой губкой, затем ополосните. Для точечной борьбы с въевшимися пятнами используйте зубную пасту: нанесите слоем около 2 мм на проблемные участки, выдержите от 30 минут до нескольких часов, затем смойте теплой водой. Эти методы бережно очищают акрил, сохраняя его блеск и продлевая срок службы ванны.

Ранее сообщалось, что со временем даже лучшая чугунная сковородка покрывается плотным нагаром, который, кажется, невозможно удалить. Но есть простой способ, доступный каждому, и он действительно работает. Метод помогает вернуть посуде чистый вид без долгого кипячения и агрессивной химии.

Проверено редакцией
ванные
сантехника
советы
домохозяйства
Марина Макарова
М. Макарова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Сегодня без мяса: рецепт тушеной капусты на сковороде
Антироссийские санкции обернулись для Швейцарии судом
Россиянам перечислили ситуации, в которых можно не выходить на работу
Умер известный театральный критик
«Определенно мужчина»: знаменитый писатель о Калининграде в образе человека
Бывший российский бизнесмен продаст ракеты ВСУ? Что известно о Ruta Block 2
Концерты Долиной в двух областях могут быть отменены
В Москве придумали новый вид шеринга с лопатами
«Будет могильщиком»: депутат о заявлениях Федорова про дезертирство в ВСУ
В центре города в Нидерландах прогремел мощный взрыв
Умерла «тайная дочь» Фредди Меркьюри: причины смерти, почему ее скрывали
Избивавшего людей военкома отправили на фронт
«Сибирский удар» заморозит Европу: какая погода ждет Москву в феврале
Юная «замена» Зарубина поделилась впечатлениями от встречи с Путиным
В США уточнили данные о шестом захваченном танкере с нефтью из Венесуэлы
Стало известно, почему «боевая саранча» армии России вызвала шок на Украине
Рогозин показал истинное лицо запретившего на Украине Пушкина политика
Захарова рассказала, с кем Россия будет обсуждать безопасность в Евразии
Мария Погребняк чуть не оказалась в пасти кита во время лакшери-отдыха
Швыдкой нашел объяснение популярности ремейков советских фильмов у молодежи
Дальше
Самое популярное
Готовим лучший чебурек: идеальное тесто, сочная начинка и правильное масло
Семья и жизнь

Готовим лучший чебурек: идеальное тесто, сочная начинка и правильное масло

Пирог «Тающий миг»: нежнейшее творожное лакомство для семейного чаепития
Семья и жизнь

Пирог «Тающий миг»: нежнейшее творожное лакомство для семейного чаепития

Пачка творога и три ложки муки. Готовлю нежные сырники с изюмом — тают во рту со сметаной и медом
Общество

Пачка творога и три ложки муки. Готовлю нежные сырники с изюмом — тают во рту со сметаной и медом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.