Унитаз как новый без лишних трат: простые правила борьбы с налетом и ржавчиной

Хотите, чтобы унитаз всегда выглядел безупречно, а уборка не превращалась в испытание? Застарелые отложения — известковый налёт, ржавчина и мочевой камень — поддаются чистке, если знать, как правильно подобрать средство и применить его. Не придётся тратиться на дорогие услуги клинеров: справиться можно своими силами, соблюдая несложные правила.

Загрязнения бывают разными, и средства для них тоже нужны разные. Кислотные составы (с соляной, сульфаминовой или лимонной кислотой) разрушают минеральные отложения — ржавчину и известковый налёт. Щелочные средства (с гидроксидом натрия или калия) справляются с органикой — жировыми следами и мыльным налётом. Хлорсодержащие продукты дезинфицируют и отбеливают, но их нельзя смешивать с другими составами.

Перед чисткой уменьшите уровень воды в чаше, чтобы средство не разбавлялось. Для длительного контакта активных веществ с поверхностью можно приложить к ободку пропитанные средством салфетки. Оставьте состав на 15–30 минут, затем почистите щёткой. Всегда используйте перчатки и проветривайте помещение. Регулярная правильная чистка сохранит унитаз в идеальном состоянии без лишних усилий.

