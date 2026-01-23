Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
23 января 2026 в 16:08

Унитаз как новый без лишних трат: простые правила борьбы с налетом и ржавчиной

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Хотите, чтобы унитаз всегда выглядел безупречно, а уборка не превращалась в испытание? Застарелые отложения — известковый налёт, ржавчина и мочевой камень — поддаются чистке, если знать, как правильно подобрать средство и применить его. Не придётся тратиться на дорогие услуги клинеров: справиться можно своими силами, соблюдая несложные правила.

Загрязнения бывают разными, и средства для них тоже нужны разные. Кислотные составы (с соляной, сульфаминовой или лимонной кислотой) разрушают минеральные отложения — ржавчину и известковый налёт. Щелочные средства (с гидроксидом натрия или калия) справляются с органикой — жировыми следами и мыльным налётом. Хлорсодержащие продукты дезинфицируют и отбеливают, но их нельзя смешивать с другими составами.

Перед чисткой уменьшите уровень воды в чаше, чтобы средство не разбавлялось. Для длительного контакта активных веществ с поверхностью можно приложить к ободку пропитанные средством салфетки. Оставьте состав на 15–30 минут, затем почистите щёткой. Всегда используйте перчатки и проветривайте помещение. Регулярная правильная чистка сохранит унитаз в идеальном состоянии без лишних усилий.

Хотите, чтобы акриловая ванна сияла без царапин и пожелтения? Забудьте об агрессивных порошках и хлоре — они портят покрытие. К счастью, справиться с налетом и желтизной можно простыми средствами, которые есть в каждом доме. Эти способы безопасны для акрила, экономичны и не требуют особых навыков.

Проверено редакцией
Читайте также
Зимняя охота с нарезным оружием: секреты подготовки без ошибок
Семья и жизнь
Зимняя охота с нарезным оружием: секреты подготовки без ошибок
В МВД рассказали, что делать в случае передачи неизвестным кода из СМС
Общество
В МВД рассказали, что делать в случае передачи неизвестным кода из СМС
Три шарика прямо в унитаз — желтый налет и камень отлетают ошметками: гениальный лайфхак хозяек
Общество
Три шарика прямо в унитаз — желтый налет и камень отлетают ошметками: гениальный лайфхак хозяек
Засоры в унитазе? Спасет обычная соль: бюджетный способ прочистить трубы без химии
Общество
Засоры в унитазе? Спасет обычная соль: бюджетный способ прочистить трубы без химии
Засор в раковине? Не паникуйте: как убрать пробку без химии и сантехника при помощи стирального порошка
Общество
Засор в раковине? Не паникуйте: как убрать пробку без химии и сантехника при помощи стирального порошка
советы
унитазы
сантехника
домохозяйства
Марина Макарова
М. Макарова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
FIE лишила Эстонию чемпионата Европы из-за россиян
В Госдуме рассказали о намеке Украине перед переговорами в Абу-Даби
Россиянам дали советы, как лучше подобрать трансмиссионное масло для машины
Выставка ИННОПРОМ в четвертый раз подряд стала проектом года
Тысячи окруженных бойцов ВСУ ждет холодная смерть в ДНР
ВСУ атаковали Россию с помощью восьми беспилотников
В Кремле опровергли ведение неофициальных переговоров по Украине в ОАЭ
Макароны с фаршем в духовке с азиатской ноткой — проверенный рецепт
«Работа ведется каждый день»: Пушилин о защите энергетики ДНР от ВСУ
Буйную школьницу отправили в СИЗО после выходки в автобусе
Пушилин раскрыл, как быть полезным стране и не стать «чиновником»
«Экологические мятежники»: Трамп нашел опровержение глобального потепления
Стало известно, кто может помочь Зеленскому в свержении венгерской власти
Названо число беспилотников, атаковавших Россию за последние восемь часов
Подросток скончался на уроке физкультуры
Актриса Журавлева призналась, в какой сфере хотела бы работать
Россиянина обвинили в покушении на бывшую жену общеопасным способом
Пушилин раскрыл, как в новых регионах решают проблему нехватки госслужащих
Украинского артиста балета могут послать в окопы за постановку Чайковского
При пожаре в Лабытнанги погиб один человек
Дальше
Самое популярное
Готовим молочную пшенную кашу как в детстве: простой пошаговый рецепт
Семья и жизнь

Готовим молочную пшенную кашу как в детстве: простой пошаговый рецепт

Рецепт быстрого пирога с замороженными ягодами: вкусно и просто
Семья и жизнь

Рецепт быстрого пирога с замороженными ягодами: вкусно и просто

Идеальные пышные оладьи без дрожжей: быстрый рецепт без усилий
Семья и жизнь

Идеальные пышные оладьи без дрожжей: быстрый рецепт без усилий

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.