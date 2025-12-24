Новый год — 2026
Из куриного фарша делаю бесподобное горячее на праздники: лодочки с сырно-чесночной начинкой

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Из обычного куриного фарша делаю бесподобное горячее на праздники — лодочки с сырно-чесночной начинкой. Вкус получается потрясающим: сочный куриный фарш и нежная начинка с чесноком и зеленью создают идеальный дуэт.

Вам понадобится: 500 г куриного фарша, соль, перец, паприка. Для начинки: 200 г творожного сыра, 2-3 зубчика чеснока, пучок укропа, 100 г консервированных ананасов (по желанию), 50 г тертого твердого сыра для посыпки. Духовку разогрейте до 180 °C. Фарш посолите, поперчите, добавьте паприку. Разделите его на 4–6 порций и сформируйте из каждой овальные лепешки-лодочки с высокими бортиками. Выложите их на противень с пергаментом. Для начинки смешайте творожный сыр, измельченный чеснок, рубленый укроп и ананасы (если используете). Заполните этой смесью углубления в каждой лодочке. Запекайте 20–25 минут. Затем достаньте противень, посыпьте лодочки тертым сыром и верните в духовку еще на 5–7 минут до расплавления сыра.

Ранее стало известно, как запечь рулет из свинины с грибами и солеными огурцами: вкуснее мяса по-французски в тысячу раз.

