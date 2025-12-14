Вкуснее мяса по-французски в тысячу раз: рулет из свинины с грибами и солеными огурцами

Приготовьте невероятно сочный и ароматный рулет из свинины с грибами и солеными огурцами. Он не только отличается красивым внешним видом, но и вкуснее мяса по-французски в тысячу раз!

Вам понадобится: 800 г свиной вырезки или корейки, 200 г бекона, 150 г творожного сыра, 200 г шампиньонов, 2 соленых огурца, специи для мяса, соль, перец, растительное масло, пищевая пленка. Мясо нарежьте вдоль широким пластом, отбейте, посолите и поперчите. На стол расстелите пленку или фольгу, выложите на нее ломтики бекона внахлест. Сверху поместите мясо. Равномерно смажьте его творожным сыром. Грибы нарежьте и обжарьте до готовности, остудите. Соленые огурцы натрите на крупной терке. Выложите грибы и огурцы поверх сыра. С помощью пленки плотно сверните рулет. Выпекайте 40–50 минут при 180 °C, затем разверните пленку и запекайте еще 10–15 минут для румяной корочки. Дайте мясу отдохнуть 15 минут перед нарезкой.

Вкус — сочная свинина в хрустящем беконном панцире с кремовой сырной прослойкой, пикантными грибами и солеными огурцами. Это блюдо гарантированно произведет фурор!

