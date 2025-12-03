Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
03 декабря 2025 в 18:46

Чудо-рецепт запеченной целиком курицы с сочной грудкой: белое мясо больше не будет пропадать зря

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
С этим чудо-рецептом запеченной целиком курицы с сочной грудкой белое мясо больше не будет пропадать зря. Вкус получается невероятно насыщенным: медовая карамельная корочка, нежное мясо и цитрусовый аромат.

Вам понадобится: целая курица (1,5-2 кг), 100 г бекона, 50 г сливочного масла, апельсин, 3 ст. л. соевого соуса, 2 ст. л. меда, 2 ст. л. растительного масла, специи (паприка, чеснок сушеный, черный перец). Сделайте глубокие надрезы вдоль грудки и вложите в них тонкие пластики бекона и небольшие кусочки сливочного масла — это главный секрет сочности! Смешайте соевый соус, мед, растительное масло и специи. Натрите курицу маринадом со всех сторон и оставьте на 1-2 часа. Внутрь тушки поместите разрезанный на половинки апельсин. Запекайте в духовке при 180 °C около 1-1,5 часов до румяной корочки, периодически поливая выделяющимся соком.

Это блюдо станет настоящим украшением вашего стола!

Ранее стало известно, как приготовить куриные ватрушки: такой вкуснятины из фарша на ужин вы еще не готовили.

