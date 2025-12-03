Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
03 декабря 2025 в 19:06

«Она же до 30 не пила»: мать покойной Качалиной о дурном влиянии Ефремова

Мать покойной Качалиной обвинила Ефремова в алкоголизме дочери

Михаил Ефремов Михаил Ефремов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Мать покойной актрисы Ксении Качалиной Наталья Анохина в эфире шоу «Малахов» обвинила ее бывшего мужа, заслуженного артиста России Михаила Ефремова, что ее дочь начала злоупотреблять алкоголем. Она утверждала, что до брака дочь не употребляла спиртное и «совсем не пила до 30 лет».

Она же до 30 лет вообще не пила, даже шампанское. Миша тогда уже пил <...>. Он деньги приносил, а может, и наркотики. И вот что стало, — отмечала Анохина.

Качалина при жизни отвергала подобные обвинения. По ее утверждениям, Ефремов не был причиной ее зависимости и слова Анохиной — «чепуха». По мнению актрисы, ответственность за проблемы можно было возлагать на ее первого мужа Алексея Паперного.

Качалина умерла в Москве на 55-м году жизни. Она скончалась спустя 10 месяцев после смерти третьей жены Ефремова Евгении Добровольской. По данным источника, Качалина в последние годы вела замкнутый образ жизни и долгое время боролась с зависимостью.

Ранее стало известно, что Ефремов нашел тело Качалиной возле кровати в захламленной квартире. Он приехал к бывшей супруге с сыном днем, но дверь не открывали, после чего они вскрыли замки и зашли внутрь.

