Украинский морской дрон уничтожен румынскими военными Минобороны Румынии сообщило о подрыве морского дрона ВСУ в своей акватории

В Черном море был обезврежен украинский морской беспилотный аппарат Sea Baby, представлявший опасность для судоходства, сообщило Министерство обороны Румынии. Операцию по его уничтожению провели военные водолазы в среду, 3 декабря, выполняя запрос береговой охраны страны.

По данным ведомства, военнослужащие 39-го водолазного центра выдвинулись в указанный район примерно в 36 морских милях от порта Констанца. Их сопровождало разведывательное судно, предоставленное береговой охраной для поддержки операции.

После анализа дрейфующего объекта военнослужащие установили, что это беспилотный надводный аппарат (морской беспилотник) типа Sea Baby <…>, морской беспилотник был уничтожен путем контролируемого подрыва, — сказано в сообщении.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что 19 ноября силам Черноморского флота удалось ликвидировать два безэкипажных катера Вооруженных сил Украины. В оборонном ведомстве уточнили, что операция проводилась в северо-восточной части Черного моря.

До этого пресс-служба оперштаба Краснодарского края сообщила, что в акватории Черного моря в районе Туапсе уничтожили четыре безэкипажных катера ВСУ. Один из аппаратов взорвался у береговой линии. Из-за ударной волны разбились стекла в окнах двухэтажного дома.