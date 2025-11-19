Раскрыто, сколько безэкипажных катеров ВСУ оказалось на дне моря

Силам Черноморского флота удалось ликвидировать два безэкипажных катера Вооруженных сил Украины, сообщили в Минобороны России. В оборонном ведомстве уточнили, что операция проводилась в северо-восточной части Черного моря.
Силами и средствами Черноморского флота в северо-восточной части Черного моря уничтожены два безэкипажных катера ВСУ, — рассказали в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что российские военные отразили две атаки украинских солдат из формирований 125-й и 143-й механизированных бригад ВСУ в районе Благодатовки и Кутьковки. Они хотели прорваться к реке Оскол для восстановления разрушенных переправ. По информации оборонного ведомства, за выполнение задачи отвечала группировка войск «Запад».
До этого командир штурмового отряда 121-го мотострелкового полка с позывным Лаврик сообщил, что военнослужащие группировки «Запад» во время зачистки подвалов в районе Колонтаевки нашли два крупных склада с вооружением и боеприпасами. Инженерные подразделения приступили к разминированию опасной находки.