Военнослужащие группировки «Запад» во время зачистки подвалов в районе Колонтаевки нашли два крупных склада с вооружением и боеприпасами, сообщил командир штурмового отряда 121-го мотострелкового полка с позывным Лаврик. По его словам, инженерные подразделения приступили к разминированию, следует из опубликованного пресс-службой Минобороны России видео.

Ведем разведку и наносим огневое поражение противнику в лесных массивах на южной окраине города, пресекаем любое движение боевиков. В ходе зачистки подвальных помещений в городском районе Колонтаевка обнаружили два брошенных крупных склада ВСУ с оружием и боеприпасами, силами инженерных подразделений проводим разминирование, — сказал Лаврик.

Ранее стало известно, что на подступах к Купянску Вооруженные силы Российской Федерации ликвидировали пять пикапов с военнослужащими ВСУ. Как сообщил командир штурмового отряда 121-го полка 68-й мотострелковой дивизии группировки «Запад» с позывным Лаврик, они пытались деблокировать группировку противника. В МО РФ данные сведения не комментировали.

До этого появилась информация, что контрнаступление ВСУ в районе котла в Купянске теряет свою интенсивность, однако украинские подразделения продолжают попытки прорыва из окружения. Сообщается, что предпринимаемые атаки ведут к потерям среди украинских военнослужащих. Ситуация на Купянском направлении в данной момент остается напряженной, но преимущество на стороне армии России. Минобороны РФ данные сведения не комментировало.