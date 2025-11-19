Стало известно о неудачной попытке ВСУ прорваться к реке Оскол ВС России отразили две атаки ВСУ с целью прорыва к реке Оскол

Вооруженные силы России отразили две атаки украинских солдат в районе Благодатовки и Кутьковки — в частности, они планировали прорваться к реке Оскол для восстановления разрушенных переправ, передает пресс-служба Минобороны РФ. По данным ведомства, за выполнение задачи отвечала группировка войск «Запад».

В течение суток отражены две атаки формирований 125-й и 143-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Благодатовка и Кутьковка Харьковской области с целью прорыва к реке Оскол для восстановления разрушенных переправ, — сказано в сообщении.

Ранее пленный военнослужащий Петр Гай сообщил, что командиры поставили задачу бойцам ВСУ в Красноармейске переодеваться в гражданскую одежду и расстреливать мирных жителей при попытке покинуть город. По его словам, они ходили по квартирам и грабили жилища. Он и другие солдаты Вооруженных сил Украины сидели в одном из помещений, когда раздались мощные взрывы, после этого к ним пришли российские солдаты, накормили хлебом и дали сигареты, рассказал пленный.