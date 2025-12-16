Новый год-2026
16 декабря 2025 в 08:38

Над Москвой сбили еще один беспилотник

Собянин: силы ПВО уничтожили над Москвой второй украинский беспилотник

Фото: МО РФ
Силы противовоздушной обороны уничтожили еще один украинский беспилотник, летевший в сторону Москвы, заявил в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, на месте падения обломков дрона работают сотрудники экстренных служб.

Уничтожен еще один вражеский БПЛА, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты, — отметил он.

Ранее сообщалось, что силы ПВО в ночь на 16 декабря ликвидировали 83 дрона ВСУ в небе над Россией. Атаке с воздуха подверглись шесть регионов страны. Так, 64 дрона удалось сбить над территорией Брянской области, девять – над территорией Калужской области.

До этого стало известно, что средства радиоэлектронной борьбы успешно подавили вражеские БПЛА над территорией Смоленской области. Как уточнил губернатор региона Василий Анохин, обошлось без жертв и пострадавших. Он призвал местных жителей соблюдать меры безопасности: при обнаружении обломков дронов не приближаться к ним и позвонить по номеру 112.

Москва
беспилотники
ВСУ
Сергей Собянин
