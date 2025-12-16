Российскими военными уничтожена реактивная система залпового огня «Град», которую применили для обстрела мирных жителей Белгорода, сообщил ТАСС источник в силовых структурах. Удар по российскому городу произошел накануне, 15 декабря. Минобороны РФ эти данные не комментировало.

В ночное время ВСУ атаковали мирное население города Белгорода из РСЗО «Град», после чего ракетная установка убыла в укрытие в район населенного пункта Первомайское Харьковской области. Ударом РСЗО «Торнадо-С» группировки «Север» установка уничтожена, — сказал собеседник.

Ранее офицер пресс-центра группировки «Восток» Дмитрий Миськов заявил, что подразделения ВС РФ эффективно выполнили боевую задачу по нанесению ударов по инфраструктуре противника в зоне СВО. Он уточнил, что за последние сутки российские операторы беспилотников уничтожили шесть пунктов управления украинской беспилотной авиацией, а также одну станцию спутниковой связи Starlink, принадлежащую ВСУ.

Также стало известно, что активное наступление группировки «Восток» продолжается на Запорожском направлении. Пресс-служба Министерства обороны Российской Федерации отметила, что продвижение идет в районе города Гуляйполе. В МО подчеркнули, что операция по освобождению этого населенного пункта развивается в соответствии с установленным планом.