Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
16 декабря 2025 в 08:10

В Харьковской области поражена атаковавшая Белгород РСЗО «Град»

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети
Читайте нас в Дзен

Российскими военными уничтожена реактивная система залпового огня «Град», которую применили для обстрела мирных жителей Белгорода, сообщил ТАСС источник в силовых структурах. Удар по российскому городу произошел накануне, 15 декабря. Минобороны РФ эти данные не комментировало.

В ночное время ВСУ атаковали мирное население города Белгорода из РСЗО «Град», после чего ракетная установка убыла в укрытие в район населенного пункта Первомайское Харьковской области. Ударом РСЗО «Торнадо-С» группировки «Север» установка уничтожена, — сказал собеседник.

Ранее офицер пресс-центра группировки «Восток» Дмитрий Миськов заявил, что подразделения ВС РФ эффективно выполнили боевую задачу по нанесению ударов по инфраструктуре противника в зоне СВО. Он уточнил, что за последние сутки российские операторы беспилотников уничтожили шесть пунктов управления украинской беспилотной авиацией, а также одну станцию спутниковой связи Starlink, принадлежащую ВСУ.

Также стало известно, что активное наступление группировки «Восток» продолжается на Запорожском направлении. Пресс-служба Министерства обороны Российской Федерации отметила, что продвижение идет в районе города Гуляйполе. В МО подчеркнули, что операция по освобождению этого населенного пункта развивается в соответствии с установленным планом.

СВО
ВСУ
ВС РФ
Харьковская область
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Крыму национализировали имущество еще 84 физических и юридических лиц
В МИД заявили о стремлении нормализовать отношения с бывшим врагом
В Финляндии увидели признак банкротства Евросоюза
ФСБ предотвратила поджоги поездов в Краснодарском крае
Названо точное число атаковавших Ленобласть БПЛА
В Таиланде начали отказывать туристам во въезде
Мошенники придумали новый способ развода с функцией демонстрации экрана
Раскрыто, чему водка и коньяк проиграли «битву» за полки магазинов
Трое россиян были похищены в Мьянме для работы в мошеннических кол-центрах
Спонсор террористов из «Крокуса» хотел покинуть Россию за месяц до атаки
Трех блогеров заподозрили в работе на нежелательные в РФ организации
Россиянам напомнили о пенсионных поправках в 2026 году
Дмитрий Певцов показал экстравагантную супругу в красных туфлях
Что такое рефинансирование кредита: можно ли снизить долг перед банком
Двигатель самолета вспыхнул прямо во время взлета в Шереметьево
Тарталетки а-ля «Рафаэлло» — волшебная закуска на Новый год!
На Западе узнали о «сильном пакете» предложений США для России
Пожилая женщина пострадала при атаке ВСУ на Донецк
Суд дважды оштрафовал участницу Pussy Riot
В Роспотребнадзоре сообщили о случаях смерти от гриппа в России
Дальше
Самое популярное
Две картошки и ложка муки — пеку норвежские лепешки ломпе. Хрустящие кружочки на завтрак
Общество

Две картошки и ложка муки — пеку норвежские лепешки ломпе. Хрустящие кружочки на завтрак

Крабовый салат без риса: нежнее классического, готовится за пару минут
Семья и жизнь

Крабовый салат без риса: нежнее классического, готовится за пару минут

Настолько вкусно, что хочется готовить не только на Новый год, а каждый день: салат с фасолью и грибами
Общество

Настолько вкусно, что хочется готовить не только на Новый год, а каждый день: салат с фасолью и грибами

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.