Российская артиллерия «ослепила» ВСУ под Северском Минобороны сообщило об уничтожении пункта управления БПЛА под Северском

Артиллерийские расчеты Южной группировки войск уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ на Северском направлении, сообщила пресс-служба Минобороны. Российские военные ударили по ближнему тылу украинской армии, лишив устойчивой обороны, пишет РИА Новости.

В районе Северска расчеты гаубицы «Мста-Б» выявили и точным огнем уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ, — сказано в сообщении.

Ранее командир штурмовой группы «Востока» с позывным Красава заявил, что бойцы группировки сжимают клещи вокруг Гуляйполя. По его словам, это решение было принято после успешного освобождения Варваровки в Запорожской области.

Командир расчета БПЛА с позывным Хантер до этого рассказал, что под Новогродовкой в ДНР бывшие военнослужащие ВСУ, перешедшие в батальон имени Максима Кривоноса, захватили в плен группу украинских солдат. После беседы с бывшими сослуживцами часть пленных решила перейти на сторону России.

Между тем военнослужащая подразделения спецназа «Ахмат» Наталья Максимус с позывным Волчья Мать заявила, что среди пленных военных ВСУ встречала женщин. Она подчеркнула, что никогда не поймет позицию женщин «с той стороны».