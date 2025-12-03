Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
03 декабря 2025 в 19:24

Самая пожилая россиянка Яха Хащагова достигла 120 лет

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Самой пожилой россиянкой стала жительница Грозного Яха Хащагова, ей 120 лет, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Социального фонда РФ. У нее 20 внуков и 48 правнуков.

Стоит отметить, что долголетие в ее семье передается по наследству: ее мать прожила 116 лет, — отметили в ведомстве.

Хащагова вырастила шестерых детей, двое из которых получили высшее образование, и всегда считала это главным достижением своей жизни. Она говорила, что искренне благодарна судьбе за все, что ей довелось пережить, — и хорошее, и трудное.

В выплатном деле Хащаговой хранится копия ее старого паспорта, где указана дата рождения — 10 сентября 1905 года. Почти всю жизнь она провела в Ростовской области, а в Чечню переехала лишь десятилетие назад. Многие годы работала в сельском хозяйстве. Вместе с мужем была пастухом в совхозах «Приволенский» и «Степновский», жила в отдаленной кошаре и занималась разведением овец. Трудиться Яха продолжала до 1987 года.

Ранее в Ярославской области скончалась Клавдия Гадючкина, которая считалась старейшей женщиной в России. Региональные власти сообщали, что точный возраст долгожительницы имеет разночтения. Женщину традиционно поздравляли с днем рождения 24 ноября, отмечая в 2025 году ее 116-летие.

