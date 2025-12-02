День матери
02 декабря 2025 в 09:39

Смело ставим в центре новогоднего стола! Этот мясной рулет готовится просто и покоряет всех гостей

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Этот рулет из свиной рульки — рецепт, достойный самого изысканного застолья. Длительное томление делает мясо невероятно нежным, а чеснок и ароматные специи придают ему насыщенный вкус. Такой рулет станет настоящей звездой праздничного стола и не оставит равнодушным ни одного гостя.

Готовлю я так: свиную рульку варю 3 часа в подсоленной воде с перцем горошком и лавровым листом. За 30 минут до готовности добавляю половинку моркови и лука — они придают бульону насыщенный аромат. Когда мясо становится совершенно мягким, вынимаю его, остужаю и аккуратно отделяю от костей и шкурки. Мясо измельчаю, добавляю три измельченных зубчика чеснока и 3 столовые ложки ароматного бульона — это делает текстуру рулета особенно сочной. Формирую плотный рулет, заворачиваю в пищевую пленку и убираю в холодильник на несколько часов до полного застывания. Перед подачей нарезаю тонкими ломтиками — получается нежнее любой магазинной ветчины.

Ранее сообщалось о рецепте классического стейка по-американски. Это блюдо — идеальный выбор для тех, кто ценит насыщенный вкус и сочность мяса.

Проверено редакцией
