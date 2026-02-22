«Чрезвычайно радикально»: заявление посла США возмутило исламский мир

Заявления нового посла США в Израиле Майка Хакаби о границах еврейского государства вызвали резкую критику в арабском мире, сообщает издание Daily News Egypt. Генсек Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абуль Гейт назвал риторику дипломата «чрезвычайно радикальной». Поводом для скандала стало интервью Хакаби Такеру Карлсону, в котором обсуждались библейские границы земель Израиля.

Говоря о правах страны на территории региона, Хакаби допустил двусмысленное высказывание, отметив, что «было бы прекрасно», если бы Израиль «забрал все». Позже дипломат поспешил уточнить, что в настоящее время Тель-Авив не стремится к захвату упомянутых территорий, но это не снизило градус напряжения в дипломатических кругах стран Ближнего Востока.

По мнению главы ЛАГ, подобные высказывания могут «разжечь религиозные и национальные чувства» в разгар мирных переговоров. Представители МИД Иордании в комментарии прессе также назвали позицию посла провокационной, отметив ее противоречие официальному курсу администрации президента США Дональда Трампа.

До этого Трамп в ходе переговоров с израильским премьером Биньямином Нетаньяху дал принципиальное согласие на атаки еврейского государства по иранской ракетной программе. Он пообещал поддержать действия Израиля, если Вашингтону и Тегерану не удастся заключить новое соглашение.