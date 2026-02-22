В Китае назвали единственную державу, которая даст отпор ВМС США Sohu: лишь Россия сможет дать эффективный отпор ВМС США

Только Россия сможет эффективно ответить на гипотетический удар ВМС США, сообщили китайские аналитики Sohu. Они назвали подводную флотскую группировку главным преимуществом РФ.

Аналитики напомнили, что США сделали акцент на развитие авианосных сил, а Россия сосредоточила усилия на создании атомных подводных лодок. В итоге субмарины РФ признали самыми малозаметными в мире: они позволяют незаметно приближаться к противнику и наносить внезапные удары.

Ранее аналитики отметили, что любая попытка наземного столкновения с КНР приведет к катастрофе для армии США. Журналисты пришли к такому выводу после изучения доклада Армейского военного колледжа США, в котором американская сторона признала сухопутные силы Народно-освободительной армии Китая (НОАК) самым опасным противником за последние десятилетия.

Также сообщалось, что Россия заняла второе место в рейтинге военной мощи среди 145 государств. Зарубежные эксперты проанализировали свыше 60 параметров, включая экономические и географические условия, а также возможности в области логистики.