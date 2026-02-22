Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
22 февраля 2026 в 11:01

В Китае назвали единственную державу, которая даст отпор ВМС США

Sohu: лишь Россия сможет дать эффективный отпор ВМС США

Авианосец USS Gerald R. Ford ВМС США Авианосец USS Gerald R. Ford ВМС США Фото: US Navy/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Только Россия сможет эффективно ответить на гипотетический удар ВМС США, сообщили китайские аналитики Sohu. Они назвали подводную флотскую группировку главным преимуществом РФ.

Аналитики напомнили, что США сделали акцент на развитие авианосных сил, а Россия сосредоточила усилия на создании атомных подводных лодок. В итоге субмарины РФ признали самыми малозаметными в мире: они позволяют незаметно приближаться к противнику и наносить внезапные удары.

Ранее аналитики отметили, что любая попытка наземного столкновения с КНР приведет к катастрофе для армии США. Журналисты пришли к такому выводу после изучения доклада Армейского военного колледжа США, в котором американская сторона признала сухопутные силы Народно-освободительной армии Китая (НОАК) самым опасным противником за последние десятилетия.

Также сообщалось, что Россия заняла второе место в рейтинге военной мощи среди 145 государств. Зарубежные эксперты проанализировали свыше 60 параметров, включая экономические и географические условия, а также возможности в области логистики.

США
вмс
Россия
Китай
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Австрийский путешественник восхитился гостеприимством россиян
В России заработает регистр беременных
В Британии узнали, о чем Макрон попросил Трампа
Наследственное дело открыли после смерти экс-жены Галицкого
Раскрыто, как США финансировали медиа перед госпереворотом на Украине
В России ответили на смелое заявление Уиткоффа о Путине
Бывший подполковник СБУ раскрыл, что на самом деле происходило на Майдане
Утренний Киев в облаках пожаров: удары по Украине 22 февраля, «Орешник»
«Не могут смириться с поражениями»: Пасечник сообщил об атаке Луганска
Мошенники начали действовать от имени портала mos.ru
Погода в Москве в воскресенье, 22 февраля: лютый мороз возвращается?
Зеленского и лидеров ЕС уличили в совместных аффирмациях
Почему не работает Telegram сегодня, 22 февраля: замедление, разблокировка
Политолог рассказал о самом серьезном внутриполитическом поражении Трампа
Рогозин раскрыл новую «бесшумную» тактику ВСУ
В Китае назвали единственную державу, которая даст отпор ВМС США
Политолог предупредил об обезлюдении Украины из-за конфликта с Венгрией
Минобороны РФ получило новую партию управляемых ракет для «Панцирей»
«Голый фестиваль» в Японии обернулся жертвами из-за давки
«Чрезвычайно радикально»: заявление посла США возмутило исламский мир
Дальше
Самое популярное
Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова
Спорт

Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова

Флоксы больше не сажаю: нашла другой многолетник — цветет все лето, не выгорает на солнце и не требует танцев с бубном
Общество

Флоксы больше не сажаю: нашла другой многолетник — цветет все лето, не выгорает на солнце и не требует танцев с бубном

Метровые «факелы горят» 4 месяца: многолетник-экзот для сада. Выглядит как настоящий арт-объект
Общество

Метровые «факелы горят» 4 месяца: многолетник-экзот для сада. Выглядит как настоящий арт-объект

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.