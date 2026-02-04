В Китае назвали армию, которая страшит США Sohu: столкновение с армией Китая обернется катастрофой для военных США

Любая попытка наземного столкновения с КНР приведет к катастрофе для армии США, сообщает китайский портал Sohu. В издании пришли к такому выводу после изучения доклада Армейского военного колледжа США, в котором американская сторона признала сухопутные силы Народно-освободительной армии Китая (НОАК) самым опасным противником за последние десятилетия.

По информации источника, технологическое обновление китайской армии лишило Вашингтон привычного превосходства на поле боя. В документе американские генералы также подчеркивают якобы высокую боеготовность и оснащенность НОАК. Как отметили в издании, в оценках западных военных ощущается «бессилие перед мощью, которую Пекин наращивал годами».

Хочешь мира — готовься к войне. Это базовый принцип для китайской армии, — подчеркнул обозреватель издания.

Ранее сообщалось, что Россия заняла второе место в рейтинге военной мощи среди 145 государств, пропустив вперед только Соединенные Штаты. Зарубежные эксперты проанализировали свыше 60 параметров, включая экономические и географические условия, а также возможности в области логистики.