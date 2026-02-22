«Голый фестиваль» в Японии обернулся жертвами из-за давки Минимум шесть человек пострадали в давке на фестивале в Японии

По меньшей мере шесть человек пришлось госпитализировать из-за давки на «голом фестивале» в Японии, сообщает японское общественное телевидение. Инцидент произошел в префектуре Окаяма.

На фестивале его участники в набедренных повязках борются за деревянные жезлы «синги» на территории храмового комплекса. В полиции отметили, что давка произошла в момент, когда в зале погасили свет и выбросили жезлы в толпу. Организаторы уже принесли извинения и отметили, что меры безопасности оказались недостаточными.

Ранее давка произошла в уфимском торгово-развлекательном центре «Планета» во время праздничной акции, приуроченной ко Дню святого Валентина. Инцидент произошел в тот момент, когда организаторы приступили к раздаче подарков. В результате пострадали два человека 12-летний ребенок и девушка 27 лет.

До этого на выступлении известного певца Вани Дмитриенко в Санкт-Петербурге произошла давка у гардероба. Некоторым поклонникам артиста потребовалась медицинская помощь, так как у них ухудшилось самочувствие в данной ситуации.