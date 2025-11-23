Куриные ватрушки: такой вкуснятины из фарша на ужин вы еще не готовили

Приготовьте невероятно сочные и оригинальные куриные ватрушки, которые станут хитом любого стола. Такой вкуснятины из фарша на ужин вы еще не готовили!

Вам понадобится 500 г куриного фарша, 1 яйцо, 1 небольшая луковица, соль, перец, паприка по вкусу, 150 г сливочного сыра и несколько долек консервированного ананаса. Фарш смешайте с мелко натертым луком, яйцом и специями, тщательно вымесите. Сформируйте из фарша одинаковые шарики и выложите их на застеленный пергаментом противень. Возьмите стакан, смочите его дно в воде и сделайте в каждом шарике аккуратное углубление. В получившиеся «корзиночки» положите по чайной ложке сливочного сыра и сверху разместите по колечку ананаса. Запекайте в разогретой до 180 °C духовке 25–30 минут до румяной корочки.

Вкус этого блюда — это идеальный баланс: сочная куриная основа, нежный кремовый сыр и сладковатая кислинка ананаса, которая придает блюду пикантность и свежесть.

