Россияне побили рекорд по бронированию отелей в одной стране АТАГ: бронирования отелей в Китае туристами из России выросли на 70%

Бронирование отелей в Китае самостоятельными туристами из России увеличилось на рекордные 70% в годовом исчислении, заявил директор Ассоциации туристических агрегаторов Александр Брагин в беседе с РИА Новости. Такой значительный рост спроса был зафиксирован за первые три месяца действия безвизового режима между странами.

По словам эксперта, введение безвизового формата 15 сентября привело к ажиотажному интересу к КНР. Фактический рост спроса оказался вдвое выше первоначальных прогнозов, согласно которым ожидалось увеличение на 30–40%.

Брагин отметил, что Китай стал самым быстрорастущим зарубежным направлением для российских туристов. Статистика охватывает период с 15 сентября по 15 декабря 2025 года по сравнению с аналогичным временным отрезком прошлого года и предыдущими тремя месяцами.

Согласно данным сервиса «Островок», доля КНР в общем объеме зарубежных бронирований достигла 4%. За аналогичный период прошлого года этот показатель составлял лишь 2%, что позволило Китаю войти в топ-10 самых популярных направлений.

По данным «Яндекс Путешествий», чаще всего российские туристы бронируют размещение в Шанхае (доля — 28%) и в Пекине (27%), а также в Гуанчжоу (8%). Далее следуют курортная Санья (6%) и Гонконг (5,8%), которые и ранее были безвизовыми для россиян, — отметил глава АТАГ.

Средняя продолжительность поездки составляет от четырех до шести дней, а стоимость проживания — около 10 тыс. рублей в сутки. Развитие авиасообщения и увеличение количества прямых рейсов продолжают стимулировать дальнейший рост турпотока.

Ранее сообщалось, что отмена визового режима между Россией и Китаем вызвала резкий рост интереса китайских граждан к путешествиям в РФ. По словам эксперта по туризму Вэй Чанжэня, наибольшей популярностью традиционно пользуются Москва, Санкт-Петербург и города Дальнего Востока.