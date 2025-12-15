Затмят мясо и утку на новогоднем столе: перепела в медово-горчичном маринаде

Эти перепела в медово-горчичном маринаде затмят мясо и утку на новогоднем столе! А готовятся они намного проще и быстрее, чем вы могли бы себе представить.

Вам понадобится: 4 тушки перепела, 2 ст. л. жидкого меда, 2 ст. л. зернистой горчицы, 2 ст. л. соевого соуса, 2 зубчика чеснока (продавить), соль, черный перец, растительное масло для смазывания. Тушки перепела промойте, обсушите бумажным полотенцем. В миске смешайте мед, горчицу, соевый соус и чеснок до однородности — это ваш маринад. Натрите тушки солью и перцем, затем обильно обмажьте их маринадом со всех сторон и оставьте минимум на 30 минут (можно на несколько часов в холодильнике). Разогрейте духовку до 200°C. Выложите перепелов на противень, застеленный фольгой или пергаментом и слегка смазанный маслом. Запекайте 25-30 минут до румяной, аппетитной корочки, можно в процессе еще раз смазать оставшимся маринадом.

Вкус получается изумительным: нежное, деликатное мясо во время приготовления пропитывается сладковато-пряным соусом, а корочка становится хрустящей.

Ранее стало известно, как приготовить куриные гнезда — рецепт с тремя разными начинками: выбирайте и готовьте на ужин или Новый год.