Творог, зелень и плавленый сырок — пеку конвертики по-грузински. С пылу с жару, с хрустящей корочкой

Грузинская кухня славится не только хачапури и хинкали, но и множеством менее известных, но не менее вкусных домашних блюд. Именно к таким относятся эти золотистые конвертики с щедрой и ароматной начинкой. Их прелесть — в идеальном сочетании нежного творога, тягучего плавленого сыра и обилия свежей зелени, которая дарит невероятную свежесть. Все это запечатано в тонкое хрустящее тесто, которое обжаривается до румяной, аппетитной корочки. Эти конвертики — воплощение гостеприимства: они просты в приготовлении, но их насыщенный вкус и сочная, тающая сердцевина создают ощущение настоящего праздника.

Для теста потребуется: 250 г муки, 150 мл кефира, 50 г сливочного масла, щепотка соли. Для начинки: 200 г творога, 2 плавленых сырка, большой пучок зелени (кинза, укроп, зеленый лук), соль по вкусу, 1 яйцо для смазки, растительное масло для жарки.

Сначала приготовьте тесто. Размягченное сливочное масло разотрите с мукой и солью в крошку, добавьте кефир и замесите мягкое тесто. Накройте его и оставьте отдыхать на 20–30 минут. Для начинки разомните творог вилкой, сырки натрите на мелкой терке, зелень мелко порубите. Соедините все компоненты и тщательно перемешайте. Тесто раскатайте в тонкий пласт и разрежьте на квадраты примерно 10х10 см. На центр каждого квадрата выложите столовую ложку начинки. Края квадрата поднимите к центру, формируя аккуратный конвертик, и плотно защипните. Разогрейте в сковороде достаточное количество растительного масла. Конвертики перед обжаркой смажьте взбитым яйцом для образования красивой корочки. Обжаривайте их на среднем огне по 3–4 минуты с каждой стороны до золотистого цвета. Подавайте горячими со сметаной или мацони.