Сухари, сметана и какао! Делаю торт «Полет» . Гениальная простота и вкус, который не спутать ни с чем

Сухари, сметана и какао! Делаю торт «Полет» . Гениальная простота и вкус, который не спутать ни с чем

В эпоху, когда изысканные десерты были редкостью, а кулинарная фантазия расцветала из-за скромного выбора продуктов, рождались настоящие гениальные рецепты. Торт «Полет» — яркий тому пример. Его основа — обычные панировочные сухари, но после волшебного преображения в сочетании со сметаной, маслом и какао они становятся чем-то невероятным. Торт получается влажным, очень шоколадным, с узнаваемой, слегка зернистой текстурой и глубоким, ни на что не похожим вкусом. Это тот самый десерт, который не пытается кого-то удивить, а просто честно и щедро дарит чувство простого, ничем не омраченного сладкого счастья.

Для торта потребуется: 200 г панировочных сухарей (лучше светлых, без специй), 200 г сахара, 200 г сметаны (20-25% жирности), 150 г сливочного масла, 3 ст. ложки какао-порошка, 100 г грецких орехов. Для украшения: орехи или шоколадная глазурь.

Сухари смешайте с половиной сахара. Орехи мелко порубите. В сотейнике растопите сливочное масло, добавьте оставшийся сахар, сметану и какао. Доведите смесь на среднем огне до однородности и первых пузырьков, постоянно помешивая, но не кипятите. Снимите с огня и сразу всыпьте сухарно-сахарную смесь и орехи. Тщательно перемешайте массу до полного увлажнения всех сухарей. Форму для торта застелите пищевой пленкой. Выложите в неё полученную тёплую смесь, хорошо утрамбуйте и разровняйте поверхность. Накройте тортик плёнкой и уберите в холодильник на 6-8 часов, а лучше на ночь, чтобы он хорошо пропитался и застыл. Перед подачей аккуратно переверните на блюдо, снимите плёнку и при желании полейте шоколадной глазурью или украсьте целыми орехами.

Ранее сообщалось, как приготовить сочные куриные рулетики с ананасом и тягучим расплавленным сыром под хрустящей золотистой корочкой.