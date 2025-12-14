Беру орехи и вареную сгущенку! Готовлю торт «Бархатный» на праздничный стол. 3 ингредиента и никакой духовки

В эпоху дефицита и кулинарной смекалки рождались рецепты, ставшие легендами. Торт «Бархатный» — один из таких феноменов. Его магия заключалась не в сложной технологии, а в волшебном преображении простейших ингредиентов: сухих вафельных листов, карамельной вареной сгущенки и горстки орехов. Каждый слой, пропитанный сладкой тяжелой массой, постепенно размягчался, но при первом разрезании ножом с зубчиками раздавался тот самый фирменный, негромкий треск — звук настоящего праздника. Это был торт-событие, ради которого вафли с трудом доставали с верхней полки шкафа, а процесс сборки напоминал священнодействие.

Для торта вам потребуется: 1 упаковка круглых вафельных листов (около 16-18 шт.), 2 банки вареной сгущенки (или 2 банки обычной сгущенки, уваренные самостоятельно до густоты и цвета карамели), 200 г очищенного фундука (можно заменить грецкими орехами).

Орехи слегка обжарьте на сухой сковороде до появления аромата, затем остудите и крупно порубите ножом. Вареную сгущенку переложите в миску и хорошо размешайте, чтобы она стала пластичнее. На плоскую тарелку или поднос положите первый вафельный лист. Нанесите на него тонким, но плотным слоем (примерно 1,5-2 столовые ложки) вареной сгущенки и равномерно распределите. Сверху густо посыпьте частью рубленых орехов. Накройте следующим вафельным листом и сильно прижмите ладонью, чтобы вышел лишний воздух и крем распределился. Повторите процедуру, промазывая каждый слой и пересыпая орехами, пока не закончатся ингредиенты. Верхний лист можно просто слегка смазать остатками сгущенки и украсить орехами. Готовый торт накройте пищевой пленкой и уберите под гнет (например, под доску с банкой воды) в прохладное место минимум на 8-10 часов, а лучше на сутки. За это время вафли пропитаются, станут мягкими, но сохранят характерную слоистую текстуру. Подавайте, нарезав на порционные треугольники.

Ранее сообщалось, как приготовить сочные куриные рулетики с ананасом и тягучим расплавленным сыром под хрустящей золотистой корочкой.